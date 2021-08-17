В мире
Кабул под властью талибов* - фото из столицы Афганистана
23:24 17.08.2021 (обновлено: 13:34 24.08.2021)
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Что стало со столицей Афганистана всего за несколько дней, с тех пор, как в городе установилась власть талибов*? Смотрите в фотоленте Sputnik снимки из Кабула
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Затем Госдепартамент США распространил заявление, где призвал все стороны конфликта в Афганистане обеспечить безопасный отъезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть страну. Документ подписали более 60-и стран, включая Грузию, США, Канаду, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.
*Талибан - запрещенная в РФ террористическая организация
© AP Photo / Rahmat GulУже несколько дней в Кабуле хозяйничают талибы*
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© AP Photo / Rahmat Gul
Уже несколько дней в Кабуле хозяйничают талибы*
© AP Photo / Rahmat GulПредставители "Талибана"* с оружием в руках заняли столицу Афганистана
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© AP Photo / Rahmat Gul
Представители "Талибана"* с оружием в руках заняли столицу Афганистана
© AP Photo / Rahmat GulМашины в городе проверяют патрули талибов*
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© AP Photo / Rahmat Gul
Машины в городе проверяют патрули талибов*
© AP Photo / Rahmat GulНо сдача города "Талибану"* произошла фактически бескровно - президент Афганистана покинул страну, также за ее пределы кинулись и другие представители официальных властей
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© AP Photo / Rahmat Gul
Но сдача города "Талибану"* произошла фактически бескровно - президент Афганистана покинул страну, также за ее пределы кинулись и другие представители официальных властей
© AP Photo / Rahmat GulКак заявляет "Талибан"*, форма управления Афганистаном прояснится в ближайшее время
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© AP Photo / Rahmat Gul
Как заявляет "Талибан"*, форма управления Афганистаном прояснится в ближайшее время
© AP Photo / Rahmat GulПока что талибы* устанавливают свои порядки
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© AP Photo / Rahmat Gul
Пока что талибы* устанавливают свои порядки
© AP Photo / Rahmat GulНа улицах города также присутствует бронетехника талибов*
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© AP Photo / Rahmat Gul
На улицах города также присутствует бронетехника талибов*
© AP Photo / Rahmat GulМногих в мире происходящее в Афганистане и в Кабуле повергло в шок
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© AP Photo / Rahmat Gul
Многих в мире происходящее в Афганистане и в Кабуле повергло в шок
© AP Photo / Rahmat GulКак теперь будет жить эта страна и что предпримет международное сообщество? Пока неясно
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© AP Photo / Rahmat Gul
Как теперь будет жить эта страна и что предпримет международное сообщество? Пока неясно
© AP Photo / Rahmat GulПосле захвата Кабула и ключевых городов страны лидеры "Талибана"* объявили, что война в Афганистане окончена
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© AP Photo / Rahmat Gul
После захвата Кабула и ключевых городов страны лидеры "Талибана"* объявили, что война в Афганистане окончена
© AP Photo / Shekib RahmaniТем временем поток желающих покинуть Кабул, кажется, только растет. Многие пытались покинуть Афганистан с помощью авиарейсов в другие страны. На время контроль над международным аэропортом в Кабуле взяли на себя американские военные
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© AP Photo / Shekib Rahmani
Тем временем поток желающих покинуть Кабул, кажется, только растет. Многие пытались покинуть Афганистан с помощью авиарейсов в другие страны. На время контроль над международным аэропортом в Кабуле взяли на себя американские военные
© AP Photo / Riccardo De LucaХотя как только "запахло жареным", еще в первый день взятия талибами* Кабула, страну успели покинуть многие дипломаты и представители иностранных организаций. Потом уже в аэропорт кинулись тысячи людей
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© AP Photo / Riccardo De Luca
Хотя как только "запахло жареным", еще в первый день взятия талибами* Кабула, страну успели покинуть многие дипломаты и представители иностранных организаций. Потом уже в аэропорт кинулись тысячи людей