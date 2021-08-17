https://sputnik-georgia.ru/20210817/Kabul-pod-vlastyu-talibov---foto-iz-stolitsy-Afganistana-252610323.html

Кабул под властью талибов* - фото из столицы Афганистана

Кабул под властью талибов* - фото из столицы Афганистана

Что стало со столицей Афганистана всего за несколько дней, с тех пор, как в городе установилась власть талибов*? Смотрите в фотоленте Sputnik снимки из Кабула 17.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-17T23:24+0400

2021-08-17T23:24+0400

2021-08-24T13:34+0400

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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Затем Госдепартамент США распространил заявление, где призвал все стороны конфликта в Афганистане обеспечить безопасный отъезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть страну. Документ подписали более 60-и стран, включая Грузию, США, Канаду, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.*Талибан - запрещенная в РФ террористическая организация

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