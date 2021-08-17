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Кабул под властью талибов* - фото из столицы Афганистана
Кабул под властью талибов* - фото из столицы Афганистана
Что стало со столицей Афганистана всего за несколько дней, с тех пор, как в городе установилась власть талибов*? Смотрите в фотоленте Sputnik снимки из Кабула 17.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-17T23:24+0400
2021-08-24T13:34+0400
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Затем Госдепартамент США распространил заявление, где призвал все стороны конфликта в Афганистане обеспечить безопасный отъезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть страну. Документ подписали более 60-и стран, включая Грузию, США, Канаду, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.*Талибан - запрещенная в РФ террористическая организация
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политика, фото, мультимедиа, афганистан, война в афганистане, фотография, новости в фотографиях

Кабул под властью талибов* - фото из столицы Афганистана

23:24 17.08.2021 (обновлено: 13:34 24.08.2021)
1134
Что стало со столицей Афганистана всего за несколько дней, с тех пор, как в городе установилась власть талибов*? Смотрите в фотоленте Sputnik снимки из Кабула
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Затем Госдепартамент США распространил заявление, где призвал все стороны конфликта в Афганистане обеспечить безопасный отъезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть страну. Документ подписали более 60-и стран, включая Грузию, США, Канаду, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.
*Талибан - запрещенная в РФ террористическая организация
© AP Photo / Rahmat GulУже несколько дней в Кабуле хозяйничают талибы*
Уже несколько дней в Кабуле хозяйничают талибы* - Sputnik Грузия
1/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Уже несколько дней в Кабуле хозяйничают талибы*
© AP Photo / Rahmat GulПредставители "Талибана"* с оружием в руках заняли столицу Афганистана
Представители Талибана* с оружием в руках заняли столицу Афганистана - Sputnik Грузия
2/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Представители "Талибана"* с оружием в руках заняли столицу Афганистана
© AP Photo / Rahmat GulМашины в городе проверяют патрули талибов*
Машины в городе проверяют патрули талибов* - Sputnik Грузия
3/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Машины в городе проверяют патрули талибов*
© AP Photo / Rahmat GulНо сдача города "Талибану"* произошла фактически бескровно - президент Афганистана покинул страну, также за ее пределы кинулись и другие представители официальных властей
Но сдача города Талибану* произошла фактически бескровно - президент Афганистана покинул страну, также за ее пределы кинулись и другие представители официальных властей - Sputnik Грузия
4/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Но сдача города "Талибану"* произошла фактически бескровно - президент Афганистана покинул страну, также за ее пределы кинулись и другие представители официальных властей
© AP Photo / Rahmat GulКак заявляет "Талибан"*, форма управления Афганистаном прояснится в ближайшее время
Как заявляет Талибан*, форма управления Афганистаном прояснится в ближайшее время - Sputnik Грузия
5/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Как заявляет "Талибан"*, форма управления Афганистаном прояснится в ближайшее время
© AP Photo / Rahmat GulПока что талибы* устанавливают свои порядки
Пока что талибы* устанавливают свои порядки - Sputnik Грузия
6/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Пока что талибы* устанавливают свои порядки
© AP Photo / Rahmat GulНа улицах города также присутствует бронетехника талибов*
На улицах города также присутствует бронетехника талибов* - Sputnik Грузия
7/12
© AP Photo / Rahmat Gul
На улицах города также присутствует бронетехника талибов*
© AP Photo / Rahmat GulМногих в мире происходящее в Афганистане и в Кабуле повергло в шок
Многих в мире происходящее в Афганистане и в Кабуле повергло в шок - Sputnik Грузия
8/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Многих в мире происходящее в Афганистане и в Кабуле повергло в шок
© AP Photo / Rahmat GulКак теперь будет жить эта страна и что предпримет международное сообщество? Пока неясно
Как теперь будет жить эта страна и что предпримет международное сообщество? Пока неясно - Sputnik Грузия
9/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Как теперь будет жить эта страна и что предпримет международное сообщество? Пока неясно
© AP Photo / Rahmat GulПосле захвата Кабула и ключевых городов страны лидеры "Талибана"* объявили, что война в Афганистане окончена
После захвата Кабула и ключевых городов страны лидеры Талибана* объявили, что война в Афганистане окончена - Sputnik Грузия
10/12
© AP Photo / Rahmat Gul
После захвата Кабула и ключевых городов страны лидеры "Талибана"* объявили, что война в Афганистане окончена
© AP Photo / Shekib RahmaniТем временем поток желающих покинуть Кабул, кажется, только растет. Многие пытались покинуть Афганистан с помощью авиарейсов в другие страны. На время контроль над международным аэропортом в Кабуле взяли на себя американские военные
Тем временем поток желающих покинуть Кабул, кажется, только растет. Многие пытались покинуть Афганистан с помощью авиарейсов в другие страны. На время контроль над международным аэропортом в Кабуле взяли на себя американские военные - Sputnik Грузия
11/12
© AP Photo / Shekib Rahmani
Тем временем поток желающих покинуть Кабул, кажется, только растет. Многие пытались покинуть Афганистан с помощью авиарейсов в другие страны. На время контроль над международным аэропортом в Кабуле взяли на себя американские военные
© AP Photo / Riccardo De LucaХотя как только "запахло жареным", еще в первый день взятия талибами* Кабула, страну успели покинуть многие дипломаты и представители иностранных организаций. Потом уже в аэропорт кинулись тысячи людей
Хотя как только запахло жареным, еще в первый день взятия талибами* Кабула, страну успели покинуть многие дипломаты и представители иностранных организаций. Потом уже в аэропорт кинулись тысячи людей - Sputnik Грузия
12/12
© AP Photo / Riccardo De Luca
Хотя как только "запахло жареным", еще в первый день взятия талибами* Кабула, страну успели покинуть многие дипломаты и представители иностранных организаций. Потом уже в аэропорт кинулись тысячи людей
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