https://sputnik-georgia.ru/20210822/Chislo-vyyavlennykh-v-Gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-vyroslo-na-3-803-252642326.html

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 803

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 803

За последние 24 часа от коронавируса скончались 48 человек, выздоровели же за сутки 5 332 человека 22.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-22T11:02+0400

2021-08-22T11:02+0400

2021-08-24T16:43+0400

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 803. Скончались 48 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 514 744 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 332 человека, а с начала пандемии – 448 288. Скончался 6 771.За сутки сделано 34 159 тестов, из которых 19 708 на антиген и 14 451 ПЦР-тест.Показатель инфицирования: за сутки – 11,3%, за последние 14 дней – 10,92%, за последние семь дней – 10,8%.Прививки сделали 962 165 человек, в том числе за последние сутки – 23 303.В карантине в настоящее время находятся 82 человека, в стационарах – 7 345, в ковид-гостиницах – 3 494.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210820/Novye-punkty-vaktsinatsii-ot-koronavirusa-bez-registratsii-otkrylis-v-Gruzii-252637122.html

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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году, общество , грузия, новости, covid-19, вакцинация, коронавирус covid-2019