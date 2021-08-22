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Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 803
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 803
За последние 24 часа от коронавируса скончались 48 человек, выздоровели же за сутки 5 332 человека 22.08.2021, Sputnik Грузия
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2021-08-24T16:43+0400
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 803. Скончались 48 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 514 744 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 332 человека, а с начала пандемии – 448 288. Скончался 6 771.За сутки сделано 34 159 тестов, из которых 19 708 на антиген и 14 451 ПЦР-тест.Показатель инфицирования: за сутки – 11,3%, за последние 14 дней – 10,92%, за последние семь дней – 10,8%.Прививки сделали 962 165 человек, в том числе за последние сутки – 23 303.В карантине в настоящее время находятся 82 человека, в стационарах – 7 345, в ковид-гостиницах – 3 494.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году, общество , грузия, новости, covid-19, вакцинация, коронавирус covid-2019

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 803

11:02 22.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
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© Sputnik / STRINGERЭпидемия коронавируса - люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2021
© Sputnik / STRINGER
За последние 24 часа от коронавируса скончались 48 человек, выздоровели же за сутки 5 332 человека
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 803. Скончались 48 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 514 744 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 332 человека, а с начала пандемии – 448 288. Скончался 6 771.
Эпидемия коронавируса - вакцинация в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 20.08.2021
Четвертая волна
Новые пункты вакцинации от коронавируса без регистрации открылись в Грузии
20 августа, 23:56
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За сутки сделано 34 159 тестов, из которых 19 708 на антиген и 14 451 ПЦР-тест.
Показатель инфицирования: за сутки – 11,3%, за последние 14 дней – 10,92%, за последние семь дней – 10,8%.
Прививки сделали 962 165 человек, в том числе за последние сутки – 23 303.
В карантине в настоящее время находятся 82 человека, в стационарах – 7 345, в ковид-гостиницах – 3 494.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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