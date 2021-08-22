https://sputnik-georgia.ru/20210822/Esli-v-seme-net-traditsiy-vam-stoit-ikh-pridumat-Pochemu-eto-vazhno-252639997.html

Если в семье нет традиций, вам стоит их придумать. Почему это важно?

Если в семье нет традиций, вам стоит их придумать. Почему это важно?

"Суббота – детский день, делаем завтрак с сырниками", "31-го января мы не готовим, а идем на каток", "каждое 14-е число месяца отмечаем День нашей семьи". По... 22.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-22T20:00+0400

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Если в семье нет традиций, вам стоит их придумать. Почему это важно? Если в семье нет традиций, вам стоит их придумать. Почему это важно?

Если у вас еще нет традиций, то самое время их создать. Как правильно это сделать?Почему важно иметь семейные традиции и знать своих предков? Говорим с психологом, членом Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инной Мальцевой и историком, автором книг, куратором генеалогических проектов Павлом Пименовым.01:30 Какую пользу несут семейные традиции?02:35 Традиции заложены в нас эволюцией06:50 Почему важно знать своих предков11:45 Какими были семейные традиции до революции15:50 Как создать свои традиции?19:50 С какого возраста ребенка нужно включать в семейный совет?20:25 Как рассказать детям о семейной истории?30:15 Жесткие традиции – "обязаловка" вместо праздникаСлушайте подкасты РИА Новости.

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