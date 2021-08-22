https://sputnik-georgia.ru/20210822/Esli-v-seme-net-traditsiy-vam-stoit-ikh-pridumat-Pochemu-eto-vazhno-252639997.html
Если в семье нет традиций, вам стоит их придумать. Почему это важно?
Если в семье нет традиций, вам стоит их придумать. Почему это важно?
"Суббота – детский день, делаем завтрак с сырниками", "31-го января мы не готовим, а идем на каток", "каждое 14-е число месяца отмечаем День нашей семьи". По... 22.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-22T20:00+0400
2021-08-22T20:00+0400
2021-08-21T21:28+0400
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Если в семье нет традиций, вам стоит их придумать. Почему это важно?
Если в семье нет традиций, вам стоит их придумать. Почему это важно?
Если у вас еще нет традиций, то самое время их создать. Как правильно это сделать?Почему важно иметь семейные традиции и знать своих предков? Говорим с психологом, членом Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инной Мальцевой и историком, автором книг, куратором генеалогических проектов Павлом Пименовым.01:30 Какую пользу несут семейные традиции?02:35 Традиции заложены в нас эволюцией06:50 Почему важно знать своих предков11:45 Какими были семейные традиции до революции15:50 Как создать свои традиции?19:50 С какого возраста ребенка нужно включать в семейный совет?20:25 Как рассказать детям о семейной истории?30:15 Жесткие традиции – "обязаловка" вместо праздникаСлушайте подкасты РИА Новости.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, радио
Если в семье нет традиций, вам стоит их придумать. Почему это важно?
"Суббота – детский день, делаем завтрак с сырниками", "31-го января мы не готовим, а идем на каток", "каждое 14-е число месяца отмечаем День нашей семьи". По словам экспертов, в семьях с традициями дети растут более спокойными и уверенными в завтрашнем дне
Если у вас еще нет традиций, то самое время их создать. Как правильно это сделать?
Почему важно иметь семейные традиции и знать своих предков? Говорим с психологом, членом Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инной Мальцевой
и историком, автором книг, куратором генеалогических проектов Павлом Пименовым.
01:30 Какую пользу несут семейные традиции?
02:35 Традиции заложены в нас эволюцией
06:50 Почему важно знать своих предков
11:45 Какими были семейные традиции до революции
15:50 Как создать свои традиции?
19:50 С какого возраста ребенка нужно включать в семейный совет?
20:25 Как рассказать детям о семейной истории?
30:15 Жесткие традиции – "обязаловка" вместо праздника
Слушайте подкасты РИА Новости
.