https://sputnik-georgia.ru/20210822/Moldavskiy-selektsioner-vyvodit-unikalnye-sorta-vinograda---video-252644672.html

Молдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда - видео

Молдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда - видео

Путем скрещивания сортов селекционер из Молдовы получил более 400 видов уникального винограда. Смотрите в видео, как выглядят пятикилограммовые гроздья 22.08.2021, Sputnik Грузия

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Виноград Ивана Цуркана теперь растет даже на Мадагаскаре, в Индонезии и Японии. Таких результатов фермеру удалось добиться благодаря 20-летним экспериментам с сортами.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Все началось со страсти, когда, будучи учителем физики и математики в школе в родном селе Незавертайловка, он решил отказаться от профессии педагога, чтобы осуществить свою мечту - создать сорта винограда, устойчивые к различным заболеваниям и морозам.

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Молдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда Молдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда 2021-08-22T18:43+0400 true PT1M37S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, молдова, виноград, виноградники