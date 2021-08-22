https://sputnik-georgia.ru/20210822/Odin-iz-samykh-populyarnykh-restoranov-Batumi-zakryt-iz-za-narusheniya-ogranicheniy-252644873.html
Один из самых популярных ресторанов Батуми закрыт из-за нарушения ограничений
Один из самых популярных ресторанов Батуми закрыт из-за нарушения ограничений
Это третье заведение, опечатанное инспекцией труда в течение 24 часов, а всего за одну неделю было опечатано 18 объектов по всей стране 22.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-22T18:32+0400
2021-08-22T18:32+0400
2021-08-24T16:43+0400
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
общество
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департамент инспектирования труда грузии
батуми
ресторан
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Служба инспекции труда опечатала ресторан Sunset Batumi за проведение масштабного мероприятия, сообщает ведомство на своей странице в Facebook."В связи с критическим несоблюдением рекомендаций, определенных приказом министра здравоохранения, инспекция труда приняла решение опечатать объект", - говорится в сообщении службы.Это третье заведение, опечатанное инспекцией труда в течение 24 часов. Всего за одну неделю было опечатано 18 объектов по всей стране.В связи с критической эпидемиологической ситуацией в Грузии запрещено проведение массовых мероприятий – свадеб, дней рождений, поминок. Рестораны работают до 23:00, ношение масок обязательно как в помещениях, так и в открытых пространствах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году, общество , грузия, новости, covid-19, департамент инспектирования труда грузии, батуми, ресторан
Один из самых популярных ресторанов Батуми закрыт из-за нарушения ограничений
18:32 22.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
Это третье заведение, опечатанное инспекцией труда в течение 24 часов, а всего за одну неделю было опечатано 18 объектов по всей стране
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik.
Служба инспекции труда опечатала ресторан Sunset Batumi за проведение масштабного мероприятия, сообщает ведомство на своей странице в Facebook
.
"В связи с критическим несоблюдением рекомендаций, определенных приказом министра здравоохранения, инспекция труда приняла решение опечатать объект", - говорится в сообщении службы.
Это третье заведение, опечатанное инспекцией труда в течение 24 часов. Всего за одну неделю было опечатано 18 объектов по всей стране.
"Служба инспекции труда еще раз призывает общественность следовать рекомендациям. В противном случае предупреждает о мерах, предписанных законом", - говорится в сообщении Инспекции труда.
В связи с критической эпидемиологической ситуацией в Грузии запрещено проведение массовых мероприятий – свадеб, дней рождений, поминок. Рестораны работают до 23:00, ношение масок обязательно как в помещениях, так и в открытых пространствах.