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https://sputnik-georgia.ru/20210822/Odin-iz-samykh-populyarnykh-restoranov-Batumi-zakryt-iz-za-narusheniya-ogranicheniy-252644873.html
Один из самых популярных ресторанов Батуми закрыт из-за нарушения ограничений
Один из самых популярных ресторанов Батуми закрыт из-за нарушения ограничений
Это третье заведение, опечатанное инспекцией труда в течение 24 часов, а всего за одну неделю было опечатано 18 объектов по всей стране 22.08.2021, Sputnik Грузия
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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
общество
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департамент инспектирования труда грузии
батуми
ресторан
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Служба инспекции труда опечатала ресторан Sunset Batumi за проведение масштабного мероприятия, сообщает ведомство на своей странице в Facebook."В связи с критическим несоблюдением рекомендаций, определенных приказом министра здравоохранения, инспекция труда приняла решение опечатать объект", - говорится в сообщении службы.Это третье заведение, опечатанное инспекцией труда в течение 24 часов. Всего за одну неделю было опечатано 18 объектов по всей стране.В связи с критической эпидемиологической ситуацией в Грузии запрещено проведение массовых мероприятий – свадеб, дней рождений, поминок. Рестораны работают до 23:00, ношение масок обязательно как в помещениях, так и в открытых пространствах.
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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году, общество , грузия, новости, covid-19, департамент инспектирования труда грузии, батуми, ресторан

Один из самых популярных ресторанов Батуми закрыт из-за нарушения ограничений

18:32 22.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliНабережная в Батуми. Бульвар. Кафе и Магазины
Набережная в Батуми. Бульвар. Кафе и Магазины - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Это третье заведение, опечатанное инспекцией труда в течение 24 часов, а всего за одну неделю было опечатано 18 объектов по всей стране
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Служба инспекции труда опечатала ресторан Sunset Batumi за проведение масштабного мероприятия, сообщает ведомство на своей странице в Facebook.
"В связи с критическим несоблюдением рекомендаций, определенных приказом министра здравоохранения, инспекция труда приняла решение опечатать объект", - говорится в сообщении службы.
Это третье заведение, опечатанное инспекцией труда в течение 24 часов. Всего за одну неделю было опечатано 18 объектов по всей стране.
"Служба инспекции труда еще раз призывает общественность следовать рекомендациям. В противном случае предупреждает о мерах, предписанных законом", - говорится в сообщении Инспекции труда.
В связи с критической эпидемиологической ситуацией в Грузии запрещено проведение массовых мероприятий – свадеб, дней рождений, поминок. Рестораны работают до 23:00, ношение масок обязательно как в помещениях, так и в открытых пространствах.
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