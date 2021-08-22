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Самым заразным по коронавирусу оказался финал Евро-2020 - отчет медиков

Самым заразным по коронавирусу оказался финал Евро-2020 - отчет медиков

По подсчетам специалистов, 2295 заболевших присутствовали на финальном матче и могли заражать других 22.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-22T23:26+0400

2021-08-22T23:26+0400

2021-08-23T08:42+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Около 2295 зараженных коронавирусом присутствовали на матче финала чемпионата Европы по футболу, который состоялся в Лондоне 11 июля, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование службы общественного здравоохранения Великобритании.Всего медики связывают с Евро-2020 около девяти тысяч случаев заболевания. В день полуфинала, 7 июля, к врачам в целом обратились 2092 заболевших, а в период финала, 11 июля, их было 3404.Как отмечается, количество зараженных после восьми игр в рамках чемпионата составило 85% от всех случаев, связанных с 49 днями различных спортивных, музыкальных и других мероприятий на открытом воздухе, вошедших в исследование. Причем основная масса пришлась на полуфинал и финал.

https://sputnik-georgia.ru/20210818/Glava-VOZ-zayavil-o-katastroficheskikh-tempakh-rasprostraneniya-delta-shtamma-COVID-19-252616364.html

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ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, общество , covid-19