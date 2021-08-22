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Самым заразным по коронавирусу оказался финал Евро-2020 - отчет медиков
Самым заразным по коронавирусу оказался финал Евро-2020 - отчет медиков
По подсчетам специалистов, 2295 заболевших присутствовали на финальном матче и могли заражать других 22.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-22T23:26+0400
2021-08-22T23:26+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Около 2295 зараженных коронавирусом присутствовали на матче финала чемпионата Европы по футболу, который состоялся в Лондоне 11 июля, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование службы общественного здравоохранения Великобритании.Всего медики связывают с Евро-2020 около девяти тысяч случаев заболевания. В день полуфинала, 7 июля, к врачам в целом обратились 2092 заболевших, а в период финала, 11 июля, их было 3404.Как отмечается, количество зараженных после восьми игр в рамках чемпионата составило 85% от всех случаев, связанных с 49 днями различных спортивных, музыкальных и других мероприятий на открытом воздухе, вошедших в исследование. Причем основная масса пришлась на полуфинал и финал.
https://sputnik-georgia.ru/20210818/Glava-VOZ-zayavil-o-katastroficheskikh-tempakh-rasprostraneniya-delta-shtamma-COVID-19-252616364.html
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ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, общество , covid-19
Самым заразным по коронавирусу оказался финал Евро-2020 - отчет медиков
23:26 22.08.2021 (обновлено: 08:42 23.08.2021)
По подсчетам специалистов, 2295 заболевших присутствовали на финальном матче и могли заражать других
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik
. Около 2295 зараженных коронавирусом присутствовали на матче финала чемпионата Европы по футболу, который состоялся в Лондоне 11 июля, сообщает "Российская газета"
со ссылкой на исследование службы общественного здравоохранения Великобритании.
Всего медики связывают с Евро-2020 около девяти тысяч случаев заболевания. В день полуфинала, 7 июля, к врачам в целом обратились 2092 заболевших, а в период финала, 11 июля, их было 3404.
Как отмечается, количество зараженных после восьми игр в рамках чемпионата составило 85% от всех случаев, связанных с 49 днями различных спортивных, музыкальных и других мероприятий на открытом воздухе, вошедших в исследование. Причем основная масса пришлась на полуфинал и финал.