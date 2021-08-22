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Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю
Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю
Предстоящая неделя будет благоприятна для поездки на море – ожидается минимальное количество осадков и температура до +28 градусов 22.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-22T18:01+0400
2021-08-24T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. В понедельник, 23 августа, в Батуми преимущественно ясная погода, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, а днем столбик термометра поднимется до 25 градусов тепла. Скорость ветра 2-4 м/с.Во вторник, 24 августа, в Батуми ожидается ясная погода, временами облачно. Максимальная температура воздуха днем составит 26 градусов, ночью немного прохладнее – 21 градус. Скорость ветра 2-4 м/с.В среду, 25 августа, в Батуми синоптики прогнозируют солнечную погоду, временами облачно. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Скорость ветра 2-4 м/с.В четверг, 26 августа, в Батуми ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градуса, а днем – 27 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.В пятницу, 27 августа, в Батуми ожидается солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22 градуса. Днем – до 28 градусов тепла. Скорость ветра до 5 м/с.В субботу, 28 августа, в Батуми ожидается переменная облачность, временами слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса. А днем температура поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.В воскресенье, 29 августа, в Батуми будет преимущественно ясно, временами слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 23 градуса, а днем поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра до 3 м/с.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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точный прогноз погоды в батуми, погода, грузия, новости, батуми, прогноз погоды в батуми, прогноз погоды, погода

Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю

18:01 22.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliОтдых в Аджарии - люди загорают на пляже на берегу Черного моря в Батуми
Отдых в Аджарии - люди загорают на пляже на берегу Черного моря в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Предстоящая неделя будет благоприятна для поездки на море – ожидается минимальное количество осадков и температура до +28 градусов
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. В понедельник, 23 августа, в Батуми преимущественно ясная погода, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, а днем столбик термометра поднимется до 25 градусов тепла. Скорость ветра 2-4 м/с.
Во вторник, 24 августа, в Батуми ожидается ясная погода, временами облачно. Максимальная температура воздуха днем составит 26 градусов, ночью немного прохладнее – 21 градус. Скорость ветра 2-4 м/с.
В среду, 25 августа, в Батуми синоптики прогнозируют солнечную погоду, временами облачно. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Скорость ветра 2-4 м/с.
В четверг, 26 августа, в Батуми ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градуса, а днем – 27 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.
В пятницу, 27 августа, в Батуми ожидается солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22 градуса. Днем – до 28 градусов тепла. Скорость ветра до 5 м/с.
В субботу, 28 августа, в Батуми ожидается переменная облачность, временами слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса. А днем температура поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.
В воскресенье, 29 августа, в Батуми будет преимущественно ясно, временами слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 23 градуса, а днем поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра до 3 м/с.
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