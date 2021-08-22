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https://sputnik-georgia.ru/20210822/Truby-Severnogo-potoka-2-ulozheny-v-vodakh-Danii-252644759.html
Трубы "Северного потока 2" уложены в водах Дании
Трубы "Северного потока 2" уложены в водах Дании
Трубоукладочное судно "Фортуна", которое работало над завершением строительства в датских водах, в субботу пересекло морскую границу с Германией 22.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-22T17:31+0400
2021-08-22T17:28+0400
строительство газопровода "северный поток – 2"
россия
новости
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Укладка труб "Северного потока — 2" в исключительной экономической зоне Дании завершилась, следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.Данные системы показывают, что трубоукладочное судно "Фортуна", которое работало над завершением строительства в датских водах, 21 августа пересекло морскую границу с Германией. В конце июля компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства "Северного потока — 2" сообщала, что "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта.  "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.США, продвигающие на европейский рынок свой сжиженный природный газ, пытались активно препятствовать строительству, вводя несколько раундов экономических санкций. Украина, которая опасается потерять транзитные газовые платежи от России, также выступала против "Северного потока — 2". Путин, в свою очередь, подчеркивал, что это чисто экономический проект, так как маршрут по дну Балтийского моря на две тысячи километров короче, чем украинский.Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа говорил, что до завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров.
https://sputnik-georgia.ru/20210730/Severnyy-potok---2-pochti-gotov-postroeno-99-gazoprovoda---video-252465490.html
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строительство газопровода "северный поток – 2", россия, новости

Трубы "Северного потока 2" уложены в водах Дании

17:31 22.08.2021
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© photo: Sputnik / Dmitry Lel'chuk / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" - строительство "Северного потока - 2"
Судно-трубоукладчик Фортуна - строительство Северного потока - 2 - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2021
© photo: Sputnik / Dmitry Lel'chuk
/
Перейти в фотобанк
Трубоукладочное судно "Фортуна", которое работало над завершением строительства в датских водах, в субботу пересекло морскую границу с Германией
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Укладка труб "Северного потока — 2" в исключительной экономической зоне Дании завершилась, следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
Данные системы показывают, что трубоукладочное судно "Фортуна", которое работало над завершением строительства в датских водах, 21 августа пересекло морскую границу с Германией. В конце июля компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства "Северного потока — 2" сообщала, что "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта.
Северный поток - 2 почти готов: построено 99% газопровода - видео - Sputnik Грузия, 1920, 30.07.2021
Видео
"Северный поток - 2" почти готов: построено 99% газопровода - видео
30 июля, 18:04
116
 
 
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
США, продвигающие на европейский рынок свой сжиженный природный газ, пытались активно препятствовать строительству, вводя несколько раундов экономических санкций. Украина, которая опасается потерять транзитные газовые платежи от России, также выступала против "Северного потока — 2". Путин, в свою очередь, подчеркивал, что это чисто экономический проект, так как маршрут по дну Балтийского моря на две тысячи километров короче, чем украинский.
Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа говорил, что до завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров.
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