https://sputnik-georgia.ru/20210822/Truby-Severnogo-potoka-2-ulozheny-v-vodakh-Danii-252644759.html

Трубы "Северного потока 2" уложены в водах Дании

Трубы "Северного потока 2" уложены в водах Дании

Трубоукладочное судно "Фортуна", которое работало над завершением строительства в датских водах, в субботу пересекло морскую границу с Германией 22.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-22T17:31+0400

2021-08-22T17:31+0400

2021-08-22T17:28+0400

строительство газопровода "северный поток – 2"

россия

новости

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Укладка труб "Северного потока — 2" в исключительной экономической зоне Дании завершилась, следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.Данные системы показывают, что трубоукладочное судно "Фортуна", которое работало над завершением строительства в датских водах, 21 августа пересекло морскую границу с Германией. В конце июля компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства "Северного потока — 2" сообщала, что "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта. "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.США, продвигающие на европейский рынок свой сжиженный природный газ, пытались активно препятствовать строительству, вводя несколько раундов экономических санкций. Украина, которая опасается потерять транзитные газовые платежи от России, также выступала против "Северного потока — 2". Путин, в свою очередь, подчеркивал, что это чисто экономический проект, так как маршрут по дну Балтийского моря на две тысячи километров короче, чем украинский.Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа говорил, что до завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров.

https://sputnik-georgia.ru/20210730/Severnyy-potok---2-pochti-gotov-postroeno-99-gazoprovoda---video-252465490.html

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строительство газопровода "северный поток – 2", россия, новости