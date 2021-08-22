https://sputnik-georgia.ru/20210822/Tysyachi-semey-v-Tbilisi-ostalis-bez-gaza-iz-za-avrii-252645381.html

Тысячи семей в Тбилиси остались без газа из-за аварии

Тысячи семей в Тбилиси остались без газа из-за аварии

По информации Tbilisi Energy, восстановительные работы на газопроводе уже ведутся и газ начнет подаваться жителям к 13 часам 23 августа 22.08.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 авг – Sputnik. Шесть тысяч абонентов газораспределительной компании Tbilisi Energy оказались в воскресение без газа из-за аварии на трубопроводе, сообщает компания.Авария произошла на улице Дзоценидзе в третьем микрорайоне плато Нуцубидзе. В результате без газа остались жилые дома, госучреждения, школы и предприятия.По информации Tbilisi Energy, восстановительные работы на газопроводе уже ведутся и газ начнет подаваться жителям к 13 часам 23 августа. Полностью газоснабжение будет восстановлено к 21 часу.Компания просит жителей района проследить, чтобы все газовые приборы до возобновления подачи были отключены во избежание утечки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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