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Украина признала грузинский COVID-сертификат
Украина признала грузинский COVID-сертификат
Обмен сертификатами COVID-19 облегчит визиты наших граждан в Украину, а также визиты украинцев в Грузию, заявил Гарибашвили 22.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-22T16:33+0400
2021-08-24T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Грузия и Украина оформили соглашение о признании ковид-сертификатов в двустороннем порядке, что поспособствует увеличению потока туристов между двумя странами, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Глава правительства Грузии пребывает на Украине с официальным визитом."Хочу отметить, что обмен сертификатами COVID-19 прошел успешно, и я думаю, что это еще больше облегчит визиты наших граждан в Украину, а также визиты украинцев в Грузию", - заявил Гарибашвили.Граждане Грузии, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, могут оформить ковид-паспорта в филиалах Дома юстиции. Получить QR-код можно после прохождения полной вакцинации двумя прививками или однокомпонентной вакциной.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, общество , грузия, политика грузии, туризм, новости, covid-19, украина, коронавирус covid-2019, пандемия

Украина признала грузинский COVID-сертификат

16:33 22.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
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© photo: press-service of the Government of Georgia / FBПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с украинским коллегой Денисом Шмыгалем
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с украинским коллегой Денисом Шмыгалем - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2021
© photo: press-service of the Government of Georgia / FB
Обмен сертификатами COVID-19 облегчит визиты наших граждан в Украину, а также визиты украинцев в Грузию, заявил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Грузия и Украина оформили соглашение о признании ковид-сертификатов в двустороннем порядке, что поспособствует увеличению потока туристов между двумя странами, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
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Глава правительства Грузии пребывает на Украине с официальным визитом.
"Хочу отметить, что обмен сертификатами COVID-19 прошел успешно, и я думаю, что это еще больше облегчит визиты наших граждан в Украину, а также визиты украинцев в Грузию", - заявил Гарибашвили.
Граждане Грузии, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, могут оформить ковид-паспорта в филиалах Дома юстиции. Получить QR-код можно после прохождения полной вакцинации двумя прививками или однокомпонентной вакциной.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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