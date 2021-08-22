https://sputnik-georgia.ru/20210822/V-polevom-gospitale-Tbilisi-razmescheno-uzhe-60-patsientov-s-COVID-252643851.html
В полевом госпитале Тбилиси размещено уже 60 пациентов с COVID
В полевом госпитале Тбилиси размещено уже 60 пациентов с COVID
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 803. Скончались 48 22.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-22T15:01+0400
2021-08-22T15:01+0400
2021-08-22T15:02+0400
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
общество
грузия
новости
covid-19
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. В Дигомском полевом госпитале Тбилиси на данный момент размещено 60 пациентов с коронавирусом, сообщил координатор госпиталя Реваз Качухидзе.Состояние пациентов удовлетворительное.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 803. Скончались 48.С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 514 744 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 332 человека, а с начала пандемии – 448 288. Скончался 6 771.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году, общество , грузия, новости, covid-19
В полевом госпитале Тбилиси размещено уже 60 пациентов с COVID
15:01 22.08.2021 (обновлено: 15:02 22.08.2021)
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 803. Скончались 48
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. В Дигомском полевом госпитале Тбилиси на данный момент размещено 60 пациентов с коронавирусом, сообщил координатор госпиталя Реваз Качухидзе.
Состояние пациентов удовлетворительное.
"Мы продолжаем прием пациентов. Ждем еще одного. Пропорционально распределен персонал. Пока отсюда не планируем никого переводить. В основном пациенты среднего возраста", - говорит Качухидзе журналистам.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 803. Скончались 48.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 514 744 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 332 человека, а с начала пандемии – 448 288. Скончался 6 771.
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