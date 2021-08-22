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Модная жизнь домашних животных - веселые и красочные фото
Модная жизнь домашних животных - веселые и красочные фото
Жизнь хороша, когда ты кошка или собака. Тебя кормят, за тобой ухаживают, для тебя устраивают маленькие праздники и покупают симпатичные безделушки. Смотрите в... 22.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-22T16:04+0400
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На различных модных конкурсах люди одевают своих питомцев в самую яркую одежду, увешивая с ног до головы украшениями. Некоторые аксессуары могут вызвать улыбку даже у самого хмурого и скептически настроенного человека.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Например, вы когда-нибудь видели собаку в черных "рэперских" солнечных очках? А корову с красным галстуком на шее?
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мультимедиа, животные, домашние животные, мода, новости в фотографиях

Модная жизнь домашних животных - веселые и красочные фото

16:04 22.08.2021 (обновлено: 13:34 24.08.2021)
137
Жизнь хороша, когда ты кошка или собака. Тебя кормят, за тобой ухаживают, для тебя устраивают маленькие праздники и покупают симпатичные безделушки. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых модных братьев наших меньших
На различных модных конкурсах люди одевают своих питомцев в самую яркую одежду, увешивая с ног до головы украшениями. Некоторые аксессуары могут вызвать улыбку даже у самого хмурого и скептически настроенного человека.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Например, вы когда-нибудь видели собаку в черных "рэперских" солнечных очках? А корову с красным галстуком на шее?
© AFP / Johannes EiseleСобака в костюме Рианны в ночь Хэллоуина на Томпкинс-сквер на Манхэттене
Собака в костюме Рианны в ночь Хэллоуина на Томпкинс-сквер на Манхэттене - Sputnik Грузия
1/15
© AFP / Johannes Eisele
Собака в костюме Рианны в ночь Хэллоуина на Томпкинс-сквер на Манхэттене
© AP Photo / Mary AltafferКот Мерлин на красной ковровой дорожке во время показа кошачьей моды в отеле Algonquin в Нью-Йорке
Кот Мерлин на красной ковровой дорожке во время показа кошачьей моды в отеле Algonquin в Нью-Йорке - Sputnik Грузия
2/15
© AP Photo / Mary Altaffer
Кот Мерлин на красной ковровой дорожке во время показа кошачьей моды в отеле Algonquin в Нью-Йорке
© AFP / Angela Weiss Французский бульдог Магнолия во время Недели моды в Нью-Йорке
Французский бульдог Магнолия во время Недели моды в Нью-Йорке - Sputnik Грузия
3/15
© AFP / Angela Weiss
Французский бульдог Магнолия во время Недели моды в Нью-Йорке
© AFP / Mladen AntonovРазноглазая кошка с прелестным румянцем на выставке в Бангкоке
Разноглазая кошка с прелестным румянцем на выставке в Бангкоке - Sputnik Грузия
4/15
© AFP / Mladen Antonov
Разноглазая кошка с прелестным румянцем на выставке в Бангкоке
© AFP / Mike Coppola / Getty Images Щенок во время недели моды в Нью-Йорке
Щенок во время недели моды в Нью-Йорке - Sputnik Грузия
5/15
© AFP / Mike Coppola / Getty Images
Щенок во время недели моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Sergei GritsЖенщина демонстрирует своего кота в модном костюме во время двухдневной выставки кошек в Минске
Женщина демонстрирует своего кота в модном костюме во время двухдневной выставки кошек в Минске - Sputnik Грузия
6/15
© AP Photo / Sergei Grits
Женщина демонстрирует своего кота в модном костюме во время двухдневной выставки кошек в Минске
© AFP / Mark RalstonСобаки и их владельцы проходят по красной ковровой дорожке на ежегодном параде Haute Dog Howl'oween в штате Калифорния
Собаки и их владельцы проходят по красной ковровой дорожке на ежегодном параде Haute Dog Howl'oween в штате Калифорния - Sputnik Грузия
7/15
© AFP / Mark Ralston
Собаки и их владельцы проходят по красной ковровой дорожке на ежегодном параде Haute Dog Howl'oween в штате Калифорния
© AFP / Christophe SimonКорова демонстрирует галстук испанского дизайнера David Delfin в Сан-Себастьяне-де-лос-Рейес недалеко от Мадрида
Корова демонстрирует галстук испанского дизайнера David Delfin в Сан-Себастьяне-де-лос-Рейес недалеко от Мадрида - Sputnik Грузия
8/15
© AFP / Christophe Simon
Корова демонстрирует галстук испанского дизайнера David Delfin в Сан-Себастьяне-де-лос-Рейес недалеко от Мадрида
© REUTERS / Josh EdelsonКонкурс "Самая уродливая собака года" в США
Конкурс Самая уродливая собака года в США - Sputnik Грузия
9/15
© REUTERS / Josh Edelson
Конкурс "Самая уродливая собака года" в США
© AFP / Stevenerdman FerdmanИнтернет-знаменитость собака Tinkerbelle The Dog на балу iHeartRadio Jingle Ball в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке
Интернет-знаменитость собака Tinkerbelle The Dog на балу iHeartRadio Jingle Ball в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке - Sputnik Грузия
10/15
© AFP / Stevenerdman Ferdman
Интернет-знаменитость собака Tinkerbelle The Dog на балу iHeartRadio Jingle Ball в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке
© AFP / Kazuhiro NogiОвца в костюме ручной работы во время показа мод на ферме в пригороде Токио
Овца в костюме ручной работы во время показа мод на ферме в пригороде Токио - Sputnik Грузия
11/15
© AFP / Kazuhiro Nogi
Овца в костюме ручной работы во время показа мод на ферме в пригороде Токио
© photo: Sputnik / Anatoly Medved / Перейти в фотобанкУчастница "Такс Парада" в Санкт-Петербурге
Участница Такс Парада в Санкт-Петербурге - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Anatoly Medved
/
Перейти в фотобанк
Участница "Такс Парада" в Санкт-Петербурге
© AFP / -Собака в платье перед показом модной коллекции Chanel весна-лето 2019 Ready-to-Wear в Большом дворце в Париже
Собака в платье перед показом модной коллекции Chanel весна-лето 2019 Ready-to-Wear в Большом дворце в Париже - Sputnik Грузия
13/15
© AFP / -
Собака в платье перед показом модной коллекции Chanel весна-лето 2019 Ready-to-Wear в Большом дворце в Париже
© AFP / Yoshikazu TsuniХозяйка демонстрирует кролика в маскарадном костюме во время конкурса кроличьей моды в Rabbit Festa в городе Иокогама
Хозяйка демонстрирует кролика в маскарадном костюме во время конкурса кроличьей моды в Rabbit Festa в городе Иокогама - Sputnik Грузия
14/15
© AFP / Yoshikazu Tsuni
Хозяйка демонстрирует кролика в маскарадном костюме во время конкурса кроличьей моды в Rabbit Festa в городе Иокогама
© AFP / Mladen AntonovМопс, одетый в шотландскую клетку, на Таиландской международной выставке разнообразия домашних животных в Бангкоке
Мопс, одетый в шотландскую клетку, на Таиландской международной выставке разнообразия домашних животных в Бангкоке - Sputnik Грузия
15/15
© AFP / Mladen Antonov
Мопс, одетый в шотландскую клетку, на Таиландской международной выставке разнообразия домашних животных в Бангкоке
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