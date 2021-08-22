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Модная жизнь домашних животных - веселые и красочные фото

Модная жизнь домашних животных - веселые и красочные фото

Жизнь хороша, когда ты кошка или собака. Тебя кормят, за тобой ухаживают, для тебя устраивают маленькие праздники и покупают симпатичные безделушки. Смотрите в... 22.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-22T16:04+0400

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На различных модных конкурсах люди одевают своих питомцев в самую яркую одежду, увешивая с ног до головы украшениями. Некоторые аксессуары могут вызвать улыбку даже у самого хмурого и скептически настроенного человека.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Например, вы когда-нибудь видели собаку в черных "рэперских" солнечных очках? А корову с красным галстуком на шее?

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, животные, домашние животные, мода, новости в фотографиях