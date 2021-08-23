https://sputnik-georgia.ru/20210823/Anna-Chipovskaya-snimaetsya-v-kino-v-Gruzii---foto-252648906.html

Анна Чиповская снимается в кино в Грузии - фото

Анна Чиповская снимается в кино в Грузии - фото

С Грузией Анну Чиповскую связывает дружба с автором нашумевшей картины "Любовь с акцентом" Резо Гигинеишвили 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T11:07+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Российская актриса Анна Чиповская приехала в Грузию на съемки фильма режиссера Дито Цинцадзе.О том, что актриса в Грузии, говорят фотографии Чиповской в ее Instagram. Оттуда становится понятно и то, что девушка приехала в Грузию по работе, ведь в серии фотографий Чиповская рассказывает о своей новой героине. А в хештегах стоят имена, в том числе и грузинского режиссера Дито Цинцадзе."Моя героиня Настя любит красный, курить и поездки на родину своего бойфренда. А вообще, мы снимаем ночами, поем, смотрим на горы и в глаза друг другу. Нас немного, но все влюблены в эту историю. И вот это кайф, друзья", - написала Чиповская.Актриса поделилась не только "рабочим" фото со съемок, но и с момента отдыха, где Чиповская сидит в компании в ресторане."Иногда все совпадает, место, люди, желания, стремления. И хочешь сказать много всяких важных слов, но они, вроде бы, и не нужны", - пишет довольная актриса.Какой именно фильм на данный момент снимает Дито Цинцадзе, пока неизвестно.Дито Цинцадзе — грузинский режиссер и сценарист. Начиная с 1988 года, снял тринадцать фильмов. Его фильм "Потерянные убийцы" был показан в разделе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2000 года. В 2007 году Цинцадзе был членом жюри на 29-м Московском международном кинофестивале. Живет в Берлине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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