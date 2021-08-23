Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Anna-Chipovskaya-snimaetsya-v-kino-v-Gruzii---foto-252648906.html
Анна Чиповская снимается в кино в Грузии - фото
Анна Чиповская снимается в кино в Грузии - фото
С Грузией Анну Чиповскую связывает дружба с автором нашумевшей картины "Любовь с акцентом" Резо Гигинеишвили 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T11:07+0400
2021-08-24T14:41+0400
шоу-бизнес
грузия
новости
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/17/252648825_0:0:1286:723_1920x0_80_0_0_4a0a3df023dc0ced65d0c45b764da11c.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Российская актриса Анна Чиповская приехала в Грузию на съемки фильма режиссера Дито Цинцадзе.О том, что актриса в Грузии, говорят фотографии Чиповской в ее Instagram. Оттуда становится понятно и то, что девушка приехала в Грузию по работе, ведь в серии фотографий Чиповская рассказывает о своей новой героине. А в хештегах стоят имена, в том числе и грузинского режиссера Дито Цинцадзе."Моя героиня Настя любит красный, курить и поездки на родину своего бойфренда. А вообще, мы снимаем ночами, поем, смотрим на горы и в глаза друг другу. Нас немного, но все влюблены в эту историю. И вот это кайф, друзья", - написала Чиповская.Актриса поделилась не только "рабочим" фото со съемок, но и с момента отдыха, где Чиповская сидит в компании в ресторане."Иногда все совпадает, место, люди, желания, стремления. И хочешь сказать много всяких важных слов, но они, вроде бы, и не нужны", - пишет довольная актриса.Какой именно фильм на данный момент снимает Дито Цинцадзе, пока неизвестно.Дито Цинцадзе — грузинский режиссер и сценарист. Начиная с 1988 года, снял тринадцать фильмов. Его фильм "Потерянные убийцы" был показан в разделе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2000 года. В 2007 году Цинцадзе был членом жюри на 29-м Московском международном кинофестивале. Живет в Берлине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/17/252648825_151:0:1286:851_1920x0_80_0_0_42607826c0a6aa021520d5f5ce8c15f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шоу-бизнес, грузия, новости

Анна Чиповская снимается в кино в Грузии - фото

11:07 23.08.2021 (обновлено: 14:41 24.08.2021)
444
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Анна Чиповская
Актриса Анна Чиповская - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
С Грузией Анну Чиповскую связывает дружба с автором нашумевшей картины "Любовь с акцентом" Резо Гигинеишвили
ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Российская актриса Анна Чиповская приехала в Грузию на съемки фильма режиссера Дито Цинцадзе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anya Chipovskaya (@chi_pa)

О том, что актриса в Грузии, говорят фотографии Чиповской в ее Instagram. Оттуда становится понятно и то, что девушка приехала в Грузию по работе, ведь в серии фотографий Чиповская рассказывает о своей новой героине. А в хештегах стоят имена, в том числе и грузинского режиссера Дито Цинцадзе.
"Моя героиня Настя любит красный, курить и поездки на родину своего бойфренда. А вообще, мы снимаем ночами, поем, смотрим на горы и в глаза друг другу. Нас немного, но все влюблены в эту историю. И вот это кайф, друзья", - написала Чиповская.
Актриса поделилась не только "рабочим" фото со съемок, но и с момента отдыха, где Чиповская сидит в компании в ресторане.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anya Chipovskaya (@chi_pa)

"Иногда все совпадает, место, люди, желания, стремления. И хочешь сказать много всяких важных слов, но они, вроде бы, и не нужны", - пишет довольная актриса.
Какой именно фильм на данный момент снимает Дито Цинцадзе, пока неизвестно.
Дито Цинцадзе — грузинский режиссер и сценарист. Начиная с 1988 года, снял тринадцать фильмов. Его фильм "Потерянные убийцы" был показан в разделе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2000 года. В 2007 году Цинцадзе был членом жюри на 29-м Московском международном кинофестивале. Живет в Берлине.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
000000
COVID-19
Новости
Грузия
В мире
Туризм
Спорт
Мультимедиа
Аналитика
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:53Главное о COVID на 26 августа: в Грузии установлен новый антирекорд жертв коронавируса
11:13Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4128
10:49Опасности оползня больше нет – улица Мачавариани в Тбилиси открывается
10:34В России провели крупную антитеррористическую операцию - обнародованы кадры
10:07Израильская авиакомпания Israir Airlines возобновляет полеты в Грузию
09:01В Грузию к осенним выборам прибудет 30 долгосрочных наблюдателей БДИПЧ
09:01Курс лари на четверг – 3,1305 GEL/$1
07:31На замену канатной дороги на горнолыжном курорте в Сванети потратят 34 миллиона лари
07:01Несмотря на выборы, парламент Грузии соберется на осеннюю сессию
ВчераСГБ Грузии обнародовала доказательства вины задержанных граждан Грузии за членство в ИГ*
ВчераПартия Гахария назвала кандидатов на выборы в мэры Аджарии
ВчераВ Грузии отец обвиняемого в терроризме будет кандидатом на выборах
ВчераОнкологи рассказали о главной причине возникновения рака
ВчераПервые лица Грузии поздравили Тибилашвили с серебром на Паралимпийских играх в Токио
ВчераУбийство пенсионера в Рустави раскрыто: задержана молодая женщина
ВчераВыставка российско-грузинского художника Александра Флоренского открылась в Москве
ВчераВнутренний опрос оппозиции: "Грузинская мечта" может проиграть выборы
ВчераPfizer рассказал, что может за три месяца создать вакцину от нового штамма COVID-19
ВчераКто где прописан? ЦИК Грузии выясняет адреса избирателей к выборам 2021
ВчераВ Грузию планируют ввезти еще два миллиона доз вакцины Pfizer