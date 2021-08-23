Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
В мире
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Bayden-nazval-prichinu-ukhoda-iz-Afganistana---Dzhonson-prosit-zaderzhatsya-252647388.html
Байден назвал причину ухода из Афганистана - Джонсон просит задержаться
Байден назвал причину ухода из Афганистана - Джонсон просит задержаться
Общее число людей, вывезенных США вывезли из Афганистана с июля, достигает порядка 33 тысяч человек, за последние 36 часов эвакуировано 11 тысяч человек... 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T08:32+0400
2021-08-24T01:15+0400
политика
в мире
новости
конфликты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/18/252656749_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b0f591303163c5ef7e2973a45069bdbb.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Президент США Джо Байден считает, что принял правильное решение по Афганистану."Моя работа - выносить суждения, которые никто другой не может или не будет. Я сделал это, я убежден, что я абсолютно прав, не решив отправлять больше молодых мужчин и женщин на войну", - сказал он, выступая в Белом доме.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Так Байден ответил на просьбу прокомментировать опросы общественного мнения, согласно которым большинство американцев не одобряют то, как развиваются события в Афганистане. Президент США отметил, что не видел этих опросов.Президент отметил, что общее число людей, вывезенных США вывезли из Афганистана с июля, достигает порядка 33 тысяч человек, за последние 36 часов эвакуировано 11 тысяч человек. При этом Байден подчеркнул, что самолеты из Кабула летят не в США, а на военные базы по всему миру. Там неграждане США проходят пристальную проверку безопасности, заверил глава государства, без этого они не попадут в Штаты. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе срочных переговоров "Большой семерки" попытается убедить американского президента Джо Байдена продлить сроки вывода войск США из Афганистана, чтобы тем самым продолжить эвакуацию после 31 августа, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.Ранее Джонсон объявил, что во вторник созовет срочные переговоры лидеров стран G7 по ситуации в Афганистане. Впоследствии Байден заявил, что примет в них участие, подчеркнув, что встреча будет проходить в виртуальном формате. Позднее он сказал, что ведет с военными обсуждения возможного продления сроков эвакуации. Президент выразил надежду, что продлевать сроки окончательного вывода не потребуется.По данным газеты, Джонсон намерен лично попросить Байдена отложить вывод американских войск, после того как попытки главы британского МИД Доминика Рааба и министра обороны Бена Уоллеса попросить об этом их американских коллег оказались безуспешными. Министры пытались убедить американскую сторону в необходимости этого шага в частном порядке, отмечает издание.Так они хотели ослабить нагрузку на аэропорт Кабула, где все еще находятся тысячи афганцев. По информации газеты, если Байден не пойдет на уступки, британские войска должны будут начать вывод из аэропорта Кабула в течение нескольких дней.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролирует "Талибан" (движение запрещено в РФ как террористическое). Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
https://sputnik-georgia.ru/20210820/Missiya-nevypolnima-NATO-zayavila-ob-ukhode-iz-Afganistana-252637051.html
https://sputnik-georgia.ru/20210822/Vse-byvshie-v-Afganistane-grazhdane-Gruzii-vernulis-na-rodinu-252642188.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/18/252656749_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_acda105d3aff0dd13f9c313d6c0460de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, конфликты

Байден назвал причину ухода из Афганистана - Джонсон просит задержаться

08:32 23.08.2021 (обновлено: 01:15 24.08.2021)
299
© AFP / DREW ANGERERДжо Байден
Джо Байден - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© AFP / DREW ANGERER
Общее число людей, вывезенных США вывезли из Афганистана с июля, достигает порядка 33 тысяч человек, за последние 36 часов эвакуировано 11 тысяч человек, заявил Байден
ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Президент США Джо Байден считает, что принял правильное решение по Афганистану.
"Моя работа - выносить суждения, которые никто другой не может или не будет. Я сделал это, я убежден, что я абсолютно прав, не решив отправлять больше молодых мужчин и женщин на войну", - сказал он, выступая в Белом доме.
Йенс Столтенберг - Sputnik Грузия, 1920, 20.08.2021
В мире
Миссия невыполнима: НАТО заявила об уходе из Афганистана
20 августа, 23:13
272
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Так Байден ответил на просьбу прокомментировать опросы общественного мнения, согласно которым большинство американцев не одобряют то, как развиваются события в Афганистане. Президент США отметил, что не видел этих опросов.
Президент отметил, что общее число людей, вывезенных США вывезли из Афганистана с июля, достигает порядка 33 тысяч человек, за последние 36 часов эвакуировано 11 тысяч человек. При этом Байден подчеркнул, что самолеты из Кабула летят не в США, а на военные базы по всему миру. Там неграждане США проходят пристальную проверку безопасности, заверил глава государства, без этого они не попадут в Штаты. 
Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия, ожидающие - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2021
Все работавшие в Афганистане граждане Грузии вернулись на родину
22 августа, 10:28
337
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе срочных переговоров "Большой семерки" попытается убедить американского президента Джо Байдена продлить сроки вывода войск США из Афганистана, чтобы тем самым продолжить эвакуацию после 31 августа, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Ранее Джонсон объявил, что во вторник созовет срочные переговоры лидеров стран G7 по ситуации в Афганистане. Впоследствии Байден заявил, что примет в них участие, подчеркнув, что встреча будет проходить в виртуальном формате. Позднее он сказал, что ведет с военными обсуждения возможного продления сроков эвакуации. Президент выразил надежду, что продлевать сроки окончательного вывода не потребуется.
По данным газеты, Джонсон намерен лично попросить Байдена отложить вывод американских войск, после того как попытки главы британского МИД Доминика Рааба и министра обороны Бена Уоллеса попросить об этом их американских коллег оказались безуспешными. Министры пытались убедить американскую сторону в необходимости этого шага в частном порядке, отмечает издание.
Так они хотели ослабить нагрузку на аэропорт Кабула, где все еще находятся тысячи афганцев. По информации газеты, если Байден не пойдет на уступки, британские войска должны будут начать вывод из аэропорта Кабула в течение нескольких дней.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролирует "Талибан" (движение запрещено в РФ как террористическое). Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
000000
COVID-19
Новости
Грузия
В мире
Туризм
Спорт
Мультимедиа
Аналитика
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:53Главное о COVID на 26 августа: в Грузии установлен новый антирекорд жертв коронавируса
11:13Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4128
10:49Опасности оползня больше нет – улица Мачавариани в Тбилиси открывается
10:34В России провели крупную антитеррористическую операцию - обнародованы кадры
10:07Израильская авиакомпания Israir Airlines возобновляет полеты в Грузию
09:01В Грузию к осенним выборам прибудет 30 долгосрочных наблюдателей БДИПЧ
09:01Курс лари на четверг – 3,1305 GEL/$1
07:31На замену канатной дороги на горнолыжном курорте в Сванети потратят 34 миллиона лари
07:01Несмотря на выборы, парламент Грузии соберется на осеннюю сессию
ВчераСГБ Грузии обнародовала доказательства вины задержанных граждан Грузии за членство в ИГ*
ВчераПартия Гахария назвала кандидатов на выборы в мэры Аджарии
ВчераВ Грузии отец обвиняемого в терроризме будет кандидатом на выборах
ВчераОнкологи рассказали о главной причине возникновения рака
ВчераПервые лица Грузии поздравили Тибилашвили с серебром на Паралимпийских играх в Токио
ВчераУбийство пенсионера в Рустави раскрыто: задержана молодая женщина
ВчераВыставка российско-грузинского художника Александра Флоренского открылась в Москве
ВчераВнутренний опрос оппозиции: "Грузинская мечта" может проиграть выборы
ВчераPfizer рассказал, что может за три месяца создать вакцину от нового штамма COVID-19
ВчераКто где прописан? ЦИК Грузии выясняет адреса избирателей к выборам 2021
ВчераВ Грузию планируют ввезти еще два миллиона доз вакцины Pfizer