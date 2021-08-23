https://sputnik-georgia.ru/20210823/Bayden-nazval-prichinu-ukhoda-iz-Afganistana---Dzhonson-prosit-zaderzhatsya-252647388.html

Байден назвал причину ухода из Афганистана - Джонсон просит задержаться

Байден назвал причину ухода из Афганистана - Джонсон просит задержаться

Общее число людей, вывезенных США вывезли из Афганистана с июля, достигает порядка 33 тысяч человек, за последние 36 часов эвакуировано 11 тысяч человек... 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T08:32+0400

2021-08-23T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Президент США Джо Байден считает, что принял правильное решение по Афганистану."Моя работа - выносить суждения, которые никто другой не может или не будет. Я сделал это, я убежден, что я абсолютно прав, не решив отправлять больше молодых мужчин и женщин на войну", - сказал он, выступая в Белом доме.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Так Байден ответил на просьбу прокомментировать опросы общественного мнения, согласно которым большинство американцев не одобряют то, как развиваются события в Афганистане. Президент США отметил, что не видел этих опросов.Президент отметил, что общее число людей, вывезенных США вывезли из Афганистана с июля, достигает порядка 33 тысяч человек, за последние 36 часов эвакуировано 11 тысяч человек. При этом Байден подчеркнул, что самолеты из Кабула летят не в США, а на военные базы по всему миру. Там неграждане США проходят пристальную проверку безопасности, заверил глава государства, без этого они не попадут в Штаты. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе срочных переговоров "Большой семерки" попытается убедить американского президента Джо Байдена продлить сроки вывода войск США из Афганистана, чтобы тем самым продолжить эвакуацию после 31 августа, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.Ранее Джонсон объявил, что во вторник созовет срочные переговоры лидеров стран G7 по ситуации в Афганистане. Впоследствии Байден заявил, что примет в них участие, подчеркнув, что встреча будет проходить в виртуальном формате. Позднее он сказал, что ведет с военными обсуждения возможного продления сроков эвакуации. Президент выразил надежду, что продлевать сроки окончательного вывода не потребуется.По данным газеты, Джонсон намерен лично попросить Байдена отложить вывод американских войск, после того как попытки главы британского МИД Доминика Рааба и министра обороны Бена Уоллеса попросить об этом их американских коллег оказались безуспешными. Министры пытались убедить американскую сторону в необходимости этого шага в частном порядке, отмечает издание.Так они хотели ослабить нагрузку на аэропорт Кабула, где все еще находятся тысячи афганцев. По информации газеты, если Байден не пойдет на уступки, британские войска должны будут начать вывод из аэропорта Кабула в течение нескольких дней.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролирует "Талибан" (движение запрещено в РФ как террористическое). Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.

https://sputnik-georgia.ru/20210820/Missiya-nevypolnima-NATO-zayavila-ob-ukhode-iz-Afganistana-252637051.html

https://sputnik-georgia.ru/20210822/Vse-byvshie-v-Afganistane-grazhdane-Gruzii-vernulis-na-rodinu-252642188.html

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