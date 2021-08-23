https://sputnik-georgia.ru/20210823/Bezopasnost-na-vyborakh-v-Gruzii-TsIK-prinyal-postanovleniya-252655462.html

Безопасность на выборах в Грузии: ЦИК принял постановления

Безопасность на выборах в Грузии: ЦИК принял постановления

Постановления отрегулировали правила входа, выхода, пребывания, перемещения, термоскрининга, использования масок на избирательных участках 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T21:51+0400

2021-08-23T21:51+0400

2021-08-24T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии приняла ряд постановлений о проведении предстоящих в октябре выборов в безопасных условиях во время пандемии COVID-19 на заседании в понедельник, говорится в сообщении ЦИК.Речь идет о санитарно-гигиенических правилах, которые избиратели должны будут соблюдать на избирательном участке. Правила участия в выборах были определены для лиц, содержащихся в изоляторах, пенитенциарных учреждениях и стационарах. Положения и правила поведения определены как для сотрудников ЦИК, так и для других сторон, участвующих в избирательном процессе."ЦИК ведет активную работу по проведению выборов в безопасной обстановке в условиях пандемии. Следуя успешному опыту прошлого года, комиссия в сотрудничестве с НПО и политическими партиями обновила правовые акты, регулирующие стандарты безопасности здоровья как в предвыборный период на всех уровнях избирательной комиссии, так и непосредственно в день голосования", - говорится в сообщении ЦИК.Эти постановления отрегулировали правила входа, выхода, пребывания, перемещения, термоскрининга, использования масок и замены лица, уполномоченного находиться на избирательном участке, другим лицом в день выборов. А также правила создания избирательных участков и специальных групп для избирателей в условиях стационара и изоляции.По информации ЦИК, в мае текущего года начался поиск более просторных помещений для районных избирательных комиссий. Были подобраны участки, большинство которых обеспечены естественной вентиляцией и позволяют свободное передвижение."Для тех же целей было изменено местонахождение до 150 избирательных участков и до 500 избирательных участков были обустроены на более больших площадях. В то же время избирательная администрация сделала все возможное, чтобы избиратели оставались в том же месте, где они голосовали на прошлогодних выборах, учитывая границы мажоритарных округов, чтобы обеспечить им максимальный комфорт", - говорится в сообщении.Избирательная администрация начинает масштабную информационную кампанию для своевременного и исчерпывающего информирования избирателей о ковид-регуляциях, а также о местонахождении избирательных участков.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 городах. В выборах принимают участие 50 партий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210817/TsIK-Gruzii--Izbiratelnye-komissii-prakticheski-sformirovany-252610110.html

https://sputnik-georgia.ru/20210817/Kak-Gruzii-spravitsya-s-chetvertoy-volnoy-COVID-19-Otvet-glavnogo-epidemiologa-252603849.html

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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году, политика грузии, грузия, общество , новости, covid-19, местные выборы, цик грузии, коронавирус covid-2019