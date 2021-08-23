https://sputnik-georgia.ru/20210823/Chkhaidze-chetvertaya-volna-koronavirusa-v-Gruzii-samaya-strashnaya-252654852.html

Чхаидзе: четвертая волна коронавируса в Грузии самая страшная

Чхаидзе: четвертая волна коронавируса в Грузии самая страшная

По словам руководителя Национальной технической группы консультантов по иммунизации Иване Чхаидзе, четвертая волна коронавируса в Грузии самая тяжелая, так как... 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T20:02+0400

2021-08-23T20:02+0400

2021-08-24T16:43+0400

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

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четвертая волна

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Чхаидзе: четвертая волна коронавируса в Грузии самая страшная Чхаидзе: четвертая волна коронавируса в Грузии самая страшная

Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса. Весной страна перенесла третью волну, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. "Четвертая волна коронавируса в Грузии оказалась самой страшной. Самой страшной и по числу инфицированных, по числу госпитализированных. Самое высокое число активных случаев коронавируса зафиксировано именно в течение четвертой волны. То есть, четвертая волна, которая вызвана дельта-вариантом, оказалась самой катастрофической для Грузии. Самое важное, что дельта-вариант характеризуется более тяжелым течением. Среди госпитализированных тяжелого течения больше, чем при китайском варианте, и число смертности по сравнению с китайским и британским вариантами больше. Это и вызвало резкое ухудшение эпидситуации в Грузии", - заявил Чхаидзе Sputnik Грузия.На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй волны. Перегружен госпитальный сектор. Поэтому эпидемиологи призывают население не тянуть с вакцинацией, а скептикам взглянуть реальности в глаза и поскорее привиться.В Грузии за последние сутки выявили 2 354 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 517 тысяч случаев инфицирования, более 453 тысяч выздоровели, 6 831 скончался.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210817/Kak-Gruzii-spravitsya-s-chetvertoy-volnoy-COVID-19-Otvet-glavnogo-epidemiologa-252603849.html

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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году, радио, общество , грузия, covid-19, коронавирус covid-2019, пандемия