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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Chkhaidze-chetvertaya-volna-koronavirusa-v-Gruzii-samaya-strashnaya-252654852.html
Чхаидзе: четвертая волна коронавируса в Грузии самая страшная
Чхаидзе: четвертая волна коронавируса в Грузии самая страшная
По словам руководителя Национальной технической группы консультантов по иммунизации Иване Чхаидзе, четвертая волна коронавируса в Грузии самая тяжелая, так как... 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T20:02+0400
2021-08-24T16:43+0400
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Чхаидзе: четвертая волна коронавируса в Грузии самая страшная
Чхаидзе: четвертая волна коронавируса в Грузии самая страшная
Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса. Весной страна перенесла третью волну, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. "Четвертая волна коронавируса в Грузии оказалась самой страшной. Самой страшной и по числу инфицированных, по числу госпитализированных. Самое высокое число активных случаев коронавируса зафиксировано именно в течение четвертой волны. То есть, четвертая волна, которая вызвана дельта-вариантом, оказалась самой катастрофической для Грузии. Самое важное, что дельта-вариант характеризуется более тяжелым течением. Среди госпитализированных тяжелого течения больше, чем при китайском варианте, и число смертности по сравнению с китайским и британским вариантами больше. Это и вызвало резкое ухудшение эпидситуации в Грузии", - заявил Чхаидзе Sputnik Грузия.На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй волны. Перегружен госпитальный сектор. Поэтому эпидемиологи призывают население не тянуть с вакцинацией, а скептикам взглянуть реальности в глаза и поскорее привиться.В Грузии за последние сутки выявили 2 354 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 517 тысяч случаев инфицирования, более 453 тысяч выздоровели, 6 831 скончался.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210817/Kak-Gruzii-spravitsya-s-chetvertoy-volnoy-COVID-19-Otvet-glavnogo-epidemiologa-252603849.html
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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году, радио, общество , грузия, covid-19, коронавирус covid-2019, пандемия

Чхаидзе: четвертая волна коронавируса в Грузии самая страшная

20:02 23.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
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© photo: courtesy of Ivane ChkhaidzeМедицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе
Медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© photo: courtesy of Ivane Chkhaidze
По словам руководителя Национальной технической группы консультантов по иммунизации Иване Чхаидзе, четвертая волна коронавируса в Грузии самая тяжелая, так как доминирует дельта-штамм
Чхаидзе: четвертая волна коронавируса в Грузии самая страшная
Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса. Весной страна перенесла третью волну, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса.
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 17.08.2021
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"Четвертая волна коронавируса в Грузии оказалась самой страшной. Самой страшной и по числу инфицированных, по числу госпитализированных. Самое высокое число активных случаев коронавируса зафиксировано именно в течение четвертой волны. То есть, четвертая волна, которая вызвана дельта-вариантом, оказалась самой катастрофической для Грузии. Самое важное, что дельта-вариант характеризуется более тяжелым течением. Среди госпитализированных тяжелого течения больше, чем при китайском варианте, и число смертности по сравнению с китайским и британским вариантами больше. Это и вызвало резкое ухудшение эпидситуации в Грузии", - заявил Чхаидзе Sputnik Грузия.
На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй волны. Перегружен госпитальный сектор. Поэтому эпидемиологи призывают население не тянуть с вакцинацией, а скептикам взглянуть реальности в глаза и поскорее привиться.
В Грузии за последние сутки выявили 2 354 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 517 тысяч случаев инфицирования, более 453 тысяч выздоровели, 6 831 скончался.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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