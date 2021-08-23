https://sputnik-georgia.ru/20210823/Chto-za-prazdnik-Orekhovyy-Spas-2021-znachenie-i-traditsii-252648869.html

Что за праздник Ореховый Спас 2021: значение и традиции

Что за праздник Ореховый Спас 2021: значение и традиции

Ореховый Спас символизирует окончание сбора урожая – это последний народный праздник уходящего лета 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T17:51+0400

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справки

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Ореховый Спас ежегодно празднуют 29 августа - на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы.Православная церковь отмечает в этот день перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа.Что за праздник Ореховый Спас, о значении и традициях народного торжества, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Что за праздник Ореховый спасОреховый Спас, объединивший христианские и народные традиции, считают днем благодарения Господу за урожай зерновых и орехов. Спас называют "Ореховым" потому, что с этого дня можно есть орехи, которые поспевают к этому времени - первый ореховый сбор, по традиции, освящают в церкви.Ореховому Спасу предшествуют Медовый и Яблочный - дата каждого праздника из года в год остается неизменной — 14 и 19 августа. За каждым Спасом стоят свои история и традиции, но все они связаны с Иисусом и с его деяниями.Ореховый наиболее важен из всех трех Спасов, хотя не так популярен, как два предыдущих. Третий Спас еще называют Нерукотворным, а также Спас на холстах, или Холщовый Спас. Это название уходит своими корнями в христианскую традицию.НерукотворныйСпас назвали Нерукотворным из-за чуда, случившегося еще при земной жизни Иисуса. Библия повествует, что в то время, когда Спаситель проповедовал, в сирийском городе Едессе правил Авгарь, пораженный проказой. Правитель Едессы, не видя Иисуса, уверовал в Него как в Сына Божьего и написал письмо Христу с просьбой прийти и исцелить его.В Палестину с письмом Авгарь послал своего живописца Ананию, поручив ему написать портрет Божественного Учителя. Прибыв в Палестину, Анания увидел Иисуса, окруженного людьми. У живописца не было возможности подойти к Сыну Божьему, поэтому встав на высокий камень, он тщетно пытался написать портрет Христа.Заметив художника, Иисус подозвал его к себе и, назвав по имени, передал письмо для правителя сирийского города. Христос обещал Авгарю прислать в скором времени своего ученика, который исцелит больного и наставит в истинной вере.Затем Сын Божий умыл лицо водой и отер полотенцем, на котором отобразился Его Божественный лик. Плат с нерукотворным изображением Спасителя исцелил властителя Едессы от смертельной болезни и способствовал распространению там христианства.Жители Едессы считали образ великой святыней – "холст" прибыли на доску и поместили над городскими вратами.Когда Едессу в 630-м захватили арабы, они не запретили поклонение Нерукотворному Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. Нерукотворной образ стал главной святыней города - в 944-м император Константин Багрянородный (912-959) выкупил Образ у эмира — правителя города, и перенес его в Константинополь, тогдашнюю столицу православия.Однако образ был безвозвратно утерян во времена крестовых походов, и сегодня в православных храмах мы прикладываться к копиям этого изображения.Это событие с тех давних пор отмечается православными христианами всего мира. В память же о холсте с проявившимся изображением Спасителя 29 августа было принято торговать тканями.Значение и традиции праздникаНесмотря на то, что многие называют Спас Ореховым, основное название праздника — Хлебный. В этот день, по традиции, заканчивается уборка хлебов и печется первый каравай из муки нового урожая. Хлеб относят в храм для освящения, а потом едят всей семьей.В некоторых селах до сих пор существует обряд — хранить остатки первого каравая, завернутые в холщовую тряпочку за иконой. Таким образом оберегают семью от голода и "приманивают" благополучие в дом.На Ореховый Спас во многих городах раньше, по традиции, устраивали ярмарки, считая, что в этот день торговля будет особенно удачной. На ярмарках можно было встретить изобилие различных тканей, которые люди, по традиции, приобретали с удовольствием.Ореховый или Хлебный Спас отмечать особо было не принято - в это время страда была в разгаре, и естественно, нашим предкам было не до развлечений. Люди с утра посещали церковь, где освящали орехи, зерна и хлеб, а затем отправлялись готовить ниву к озимым посевам.Тем не менее, некоторые традиции в праздник все же соблюдались — пекли хлеб для малоимущих, угощали орехами родных и прохожих, а на ужин готовили пироги с орехами и другими дарами уходящего лета.Праздничный стол должен быть богатым и разнообразным – по традиции, пробовали все блюда. чтобы следующий год был урожайным и радостным.По традиции, в этот день дарили символичные подарки родственникам, друзьям и коллегам — орехи, булочки, испеченные своими руками, или холщовые полотенца, так как изделия из ткани тоже имеют непосредственное отношение к этому празднику.Хозяйки в праздник готовили лечебную ореховую настойку – они заливали коньяком или водкой перепонки грецких орехов, которые и настаивали ее в темном месте. Ореховой настойкой в холодную зиму лечили простуду, добавляя ее в горячий чай.Материал подготовлен на основе открытых источников

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