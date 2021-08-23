https://sputnik-georgia.ru/20210823/Falshivye-testy-i-sertifikaty-o-vaktsinatsii-v-Gruzii-vyyavili-kovid-afery-252653684.html

Фальшивые тесты и сертификаты о вакцинации: в Грузии выявили ковид-аферы

Фальшивые тесты и сертификаты о вакцинации: в Грузии выявили ковид-аферы

Силовые ведомства Грузии изучают преступные схемы, связанные с фальсификацией тестов на коронавирус, а также карточек для вакцинации 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T17:20+0400

2021-08-23T17:20+0400

2021-08-23T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В Грузии зафиксированы случаи фальсификации ПЦР-тестов на коронавирус, а также карточек, выдаваемых после вакцинации, к изучению данного вопроса уже приступили в Минздраве страны.Как заявила журналистам глава ведомства Екатерина Тикарадзе, Минздрав не может дать компетентный ответ в отношении фальсифицированных ПЦР-тестов.Грузия переживает четвертую, самую сложную волну распространения коронавируса. Ежедневно в стране выявляют по пять-шесть тысяч новых инфицированных. Госпитальный сектор переполнен, в столице разбиты полевые госпитали. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 517 тысяч случаев инфицирования, более 453 тысяч выздоровели, 6 831 - скончался.Власти призывают граждан к активной вакцинации. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 979 813 граждан, из них две полные дозы сделали 294 365.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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