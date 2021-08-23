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Фальшивые тесты и сертификаты о вакцинации: в Грузии выявили ковид-аферы
Фальшивые тесты и сертификаты о вакцинации: в Грузии выявили ковид-аферы
Силовые ведомства Грузии изучают преступные схемы, связанные с фальсификацией тестов на коронавирус, а также карточек для вакцинации 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T17:20+0400
2021-08-23T17:20+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В Грузии зафиксированы случаи фальсификации ПЦР-тестов на коронавирус, а также карточек, выдаваемых после вакцинации, к изучению данного вопроса уже приступили в Минздраве страны.Как заявила журналистам глава ведомства Екатерина Тикарадзе, Минздрав не может дать компетентный ответ в отношении фальсифицированных ПЦР-тестов.Грузия переживает четвертую, самую сложную волну распространения коронавируса. Ежедневно в стране выявляют по пять-шесть тысяч новых инфицированных. Госпитальный сектор переполнен, в столице разбиты полевые госпитали. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 517 тысяч случаев инфицирования, более 453 тысяч выздоровели, 6 831 - скончался.Власти призывают граждан к активной вакцинации. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 979 813 граждан, из них две полные дозы сделали 294 365.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, происшествия, грузия, covid-19
Фальшивые тесты и сертификаты о вакцинации: в Грузии выявили ковид-аферы
Силовые ведомства Грузии изучают преступные схемы, связанные с фальсификацией тестов на коронавирус, а также карточек для вакцинации
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В Грузии зафиксированы случаи фальсификации ПЦР-тестов на коронавирус, а также карточек, выдаваемых после вакцинации, к изучению данного вопроса уже приступили в Минздраве страны.
Как заявила журналистам глава ведомства Екатерина Тикарадзе, Минздрав не может дать компетентный ответ в отношении фальсифицированных ПЦР-тестов.
"Расследованием подобных фактов заняты другие ведомства, которые помогают нам их выявить, соответственно, реагирование входит в их компетенцию", - заявила Тикарадзе.
Грузия переживает четвертую, самую сложную волну распространения коронавируса. Ежедневно в стране выявляют по пять-шесть тысяч новых инфицированных. Госпитальный сектор переполнен, в столице разбиты полевые госпитали. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 517 тысяч случаев инфицирования, более 453 тысяч выздоровели, 6 831 - скончался.
Власти призывают граждан к активной вакцинации. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 979 813 граждан, из них две полные дозы сделали 294 365.
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