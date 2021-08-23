https://sputnik-georgia.ru/20210823/Glava-Minzdrava-Gruzii-prokommentirovala-smert-patsientov-vaktsinirovannykh-dvumya-dozami-252650111.html

Глава Минздрава Грузии прокомментировала смерть пациентов, вакцинированных двумя дозами

Глава Минздрава Грузии прокомментировала смерть пациентов, вакцинированных двумя дозами

По словам министра здравоохранения, такие случаи в мире есть, но они единичны и не должны стать поводом для паники среди населения 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T12:47+0400

2021-08-23T12:47+0400

2021-08-23T14:11+0400

новости

covid-19

грузия

общество

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/18/251256687_0:45:1280:769_1920x0_80_0_0_087482d8b1ecf4330ea0a90c24f12c6b.jpg

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В Грузии зафиксирован факт смерти инфицированных коронавирусом пациентов, вакцинированных двумя дозами, однако это не должно стать поводом для паники, поскольку у пациентов наблюдались серьезные хронические заболевания, которые привели к летальному исходу, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.По ее словам, такие случаи в мире есть, но их единицы."Подобный случай зафиксирован. Конечно, это печальный факт. В мире подобные единичные случаи фиксируются, и он зафиксирован и в Грузии. Однако это не должно стать основанием для паники, поскольку это происходит в 0.001%. В основном, вакцина защищает от летального исхода", - сказала Тикарадзе.Оценивая эпидситуацию страны, Тикарадзе отметила, что в Тбилиси и Аджарии показатель инфицирования определенно стабилизировался, однако в других регионах, в том числе в Кахети, ожидается возрастающая волна выявления новых случаев.Об этом Тикарадзе заявила в Кахети, где она встретилась с семейными врачами и представителями тех клиник, которые включены в управление пандемией коронавируса. Тикарадзе также намерена встретиться с педагогами и представителями бизнес-сектора.Глава Минздрава подчеркнула, что ухудшение эпидположения связано с несоблюдением рекомендаций со стороны населения. По ее словам, предупреждения специалистов не оказались достаточными для того, чтобы граждане поверили в огромный риск и опасность, перед которой стоит страна.По словам Тикарадзе, во вторник, 24 августа, на межведомственном координационном совете будут рассмотрены возможные дополнительные ограничительные мероприятия. На этой неделе также будет рассмотрен вопрос определения и внесения в протокол группы, которая будет вакцинирована третьей дозой. По словам Тикарадзе, подобное изменение уже вошло в мировые протоколы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2354-252649004.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, covid-19, грузия, общество , ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году