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Граждане Грузии задержаны в Испании за грабежи квартир
Граждане Грузии задержаны в Испании за грабежи квартир
По информации испанских правоохранителей, грабители внимательно выбирают дома, особенно в летнее время, используя информацию из соцсетей 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T18:23+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Полиция Испании призвала своих граждан не публиковать информацию и фотографии в соцсети с отпуска, чтобы их дома не стали мишенью для грабителей.Такую рекомендацию испанские правоохранители выдали после того, как несколько недель назад в Сарагосе, на улице Милино, задержали трех граждан Грузии – мужчин 24-х, 34-х и 40-а лет, которые обвиняются в грабежах квартир.В полиции Испании заявляют, что организованная преступность является одной из главных проблем. По информации испанских правоохранителей, грабители внимательно выбирают дома, особенно в летнее время.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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происшествия, грузия, происшествия, новости

Граждане Грузии задержаны в Испании за грабежи квартир

18:23 23.08.2021 (обновлено: 12:42 24.08.2021)
751
© AFP / Cristina QuiclerИспанская полиция в Севилье
Испанская полиция в Севилье - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© AFP / Cristina Quicler
По информации испанских правоохранителей, грабители внимательно выбирают дома, особенно в летнее время, используя информацию из соцсетей
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Полиция Испании призвала своих граждан не публиковать информацию и фотографии в соцсети с отпуска, чтобы их дома не стали мишенью для грабителей.
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Попались на горячем: двух грузин задержали на квартирной краже в Испании
4 января 2020, 18:48
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Такую рекомендацию испанские правоохранители выдали после того, как несколько недель назад в Сарагосе, на улице Милино, задержали трех граждан Грузии – мужчин 24-х, 34-х и 40-а лет, которые обвиняются в грабежах квартир.
В полиции Испании заявляют, что организованная преступность является одной из главных проблем. По информации испанских правоохранителей, грабители внимательно выбирают дома, особенно в летнее время.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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