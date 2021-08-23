https://sputnik-georgia.ru/20210823/Grazhdane-Gruzii-zaderzhany-v-Ispanii-za-grabezhi-kvartir-252654597.html

Граждане Грузии задержаны в Испании за грабежи квартир

Граждане Грузии задержаны в Испании за грабежи квартир

По информации испанских правоохранителей, грабители внимательно выбирают дома, особенно в летнее время, используя информацию из соцсетей 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T18:23+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Полиция Испании призвала своих граждан не публиковать информацию и фотографии в соцсети с отпуска, чтобы их дома не стали мишенью для грабителей.Такую рекомендацию испанские правоохранители выдали после того, как несколько недель назад в Сарагосе, на улице Милино, задержали трех граждан Грузии – мужчин 24-х, 34-х и 40-а лет, которые обвиняются в грабежах квартир.В полиции Испании заявляют, что организованная преступность является одной из главных проблем. По информации испанских правоохранителей, грабители внимательно выбирают дома, особенно в летнее время.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20200104/Popalis-na-goryachem-dvukh-gruzin-zaderzhali-na-kvartirnoy-krazhe-v-Ispanii-247418346.html

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