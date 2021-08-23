https://sputnik-georgia.ru/20210823/Iznasilovali-v-bare-turistka-iz-Danii-zayavila-o-napadenii-v-Tbilisi-252648673.html

Изнасиловали в баре: туристка из Дании заявила о нападении в Тбилиси

Изнасиловали в баре: туристка из Дании заявила о нападении в Тбилиси

По словам пострадавшей, насильник подсыпал ей что-то в напиток, а после воспользовался ее беспомощным состоянием 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T11:16+0400

2021-08-23T11:16+0400

2021-08-23T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Молодая туристка из Дании заявила в МВД Грузии об изнасиловании, сообщает телекомпания Rustavi-2.По словам 21-летней туристки, в одном из баров Тбилиси ее изнасиловал незнакомый мужчина. Молодая женщина сообщила о произошедшем другу, который позвонил в "112".По распространившейся информации, предполагаемый преступник является иностранцем и его уже допросила полиция.По факту начато следствие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

преступность в грузии, новости, происшествия, грузия