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https://sputnik-georgia.ru/20210823/Iznasilovali-v-bare-turistka-iz-Danii-zayavila-o-napadenii-v-Tbilisi-252648673.html
Изнасиловали в баре: туристка из Дании заявила о нападении в Тбилиси
Изнасиловали в баре: туристка из Дании заявила о нападении в Тбилиси
По словам пострадавшей, насильник подсыпал ей что-то в напиток, а после воспользовался ее беспомощным состоянием 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T11:16+0400
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преступность в грузии
новости
происшествия
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Молодая туристка из Дании заявила в МВД Грузии об изнасиловании, сообщает телекомпания Rustavi-2.По словам 21-летней туристки, в одном из баров Тбилиси ее изнасиловал незнакомый мужчина. Молодая женщина сообщила о произошедшем другу, который позвонил в "112".По распространившейся информации, предполагаемый преступник является иностранцем и его уже допросила полиция.По факту начато следствие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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преступность в грузии, новости, происшествия, грузия

Изнасиловали в баре: туристка из Дании заявила о нападении в Тбилиси

11:16 23.08.2021
3398
© Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
По словам пострадавшей, насильник подсыпал ей что-то в напиток, а после воспользовался ее беспомощным состоянием
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Молодая туристка из Дании заявила в МВД Грузии об изнасиловании, сообщает телекомпания Rustavi-2.
По словам 21-летней туристки, в одном из баров Тбилиси ее изнасиловал незнакомый мужчина. Молодая женщина сообщила о произошедшем другу, который позвонил в "112".
"Она позвонила мне полтретьего ночи и попросила о помощи. Я приехал к ней по указанному адресу, и она все рассказала... Он ей что-то подсыпал и изнасиловал", - рассказал друг девушки, отметив, что у пострадавшей сильный стресс.
По распространившейся информации, предполагаемый преступник является иностранцем и его уже допросила полиция.
По факту начато следствие.
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