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https://sputnik-georgia.ru/20210823/Kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-23-avgusta-2021-246302152.html
Какой сегодня церковный праздник: 23 августа 2021
Какой сегодня церковный праздник: 23 августа 2021
По православному церковному календарю 23 августа отмечают день памяти Святых Лаврентия, Сикста, Феликиссима, Агапита и Романа 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T01:00+0400
2021-08-24T00:40+0400
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 23 августа поминают архидиакона Лаврентия, Папу Сикста, диаконов Феликиссима и Агапита, воина Романа и других, пострадавших за веру при императоре Валериане (253-259).Папа Сикст был родом из Афин. Получив хорошее образование, он проповедовал в Испании и был поставлен епископом в Риме после мученической смерти Папы Стефана.В то время Папа, занимавший Римский престол, избирался на верную смерть. В скором времени Святого Сикста посадили в темницу вместе с двумя его диаконами Агапитом и Феликиссимом.Архидиакон Лаврентий, встретив Папу, которого вели в темницу, слезно просил позволить и ему пролить вместе с ним кровь за Христа.Папа велел архидиакону продать церковные сокровища, а деньги раздать нуждающимся и гонимым христианам, предсказав, что Лаврентию предстоят более тяжкие испытания.Воины, услышав о каком-то сокровище, арестовали его, а мученикам отрубили головы. Произошло это в 258 году. Лаврентия посадили в темницу, а надзирать за ним поручили начальнику тюрьмы Ипполиту.В темнице Лаврентий исцелял приходивших к нему больных молитвой и многих крестил. Начальник тюрьмы, пораженный этим, уверовал и принял со всем своим домом Крещение от Святого.Вскоре архидиакона вновь привели к императору, приказав показать спрятанные сокровища. Лаврентий пообещал показать сокровища через три дня.За эти дни Святой собрал большое количество нищих и больных, питавшихся лишь милостыней Церкви, и заявил императору, что они есть те сосуды, в которые вложены церковные сокровища.Преподобного жестоко пытали, стараясь заставить отречься. Воин, присутствующий на пытках, уверовал и принял крещение, за что ему и отрубили голову.Ипполит ночью взял тело мученика, обвил пеленами с ароматами и дал знать пресвитеру Иустину. Божественную литургию и всенощное бдение над мощами мученика совершили в доме вдовы Кириакии.Святых Таин причастились все присутствовавшие христиане и с честью похоронили в пещере тело мученика - архидиакона Лаврентия. Произошло это в 258 году.ИмениныПо церковному календарю 23 августа именины отмечают Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Лавр, Роман и Савва.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20210629/Postnye-dni-v-iyule-2021-pravoslavnyy-kalendar-pitaniya-po-dnyam-252159045.html
https://sputnik-georgia.ru/20210101/Pravoslavnyy-kalendar-2021-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-250509631.html
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календарь религиозных праздников, справки , религия

Какой сегодня церковный праздник: 23 августа 2021

01:00 23.08.2021 (обновлено: 00:40 24.08.2021)
1937
© Sputnik / Alexander ImedashviliЦерковь трансформации и преображения
Церковь трансформации и преображения - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
По православному церковному календарю 23 августа отмечают день памяти Святых Лаврентия, Сикста, Феликиссима, Агапита и Романа
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 23 августа поминают архидиакона Лаврентия, Папу Сикста, диаконов Феликиссима и Агапита, воина Романа и других, пострадавших за веру при императоре Валериане (253-259).
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Папа Сикст был родом из Афин. Получив хорошее образование, он проповедовал в Испании и был поставлен епископом в Риме после мученической смерти Папы Стефана.
В то время Папа, занимавший Римский престол, избирался на верную смерть. В скором времени Святого Сикста посадили в темницу вместе с двумя его диаконами Агапитом и Феликиссимом.
Архидиакон Лаврентий, встретив Папу, которого вели в темницу, слезно просил позволить и ему пролить вместе с ним кровь за Христа.
Папа велел архидиакону продать церковные сокровища, а деньги раздать нуждающимся и гонимым христианам, предсказав, что Лаврентию предстоят более тяжкие испытания.
Выполнив завет Папы, Лаврентий явился на суд мучеников и сообщил святителю, что данное поручение он выполнил - раздал врученное сокровище.
Воины, услышав о каком-то сокровище, арестовали его, а мученикам отрубили головы. Произошло это в 258 году. Лаврентия посадили в темницу, а надзирать за ним поручили начальнику тюрьмы Ипполиту.
В темнице Лаврентий исцелял приходивших к нему больных молитвой и многих крестил. Начальник тюрьмы, пораженный этим, уверовал и принял со всем своим домом Крещение от Святого.
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Вскоре архидиакона вновь привели к императору, приказав показать спрятанные сокровища. Лаврентий пообещал показать сокровища через три дня.
За эти дни Святой собрал большое количество нищих и больных, питавшихся лишь милостыней Церкви, и заявил императору, что они есть те сосуды, в которые вложены церковные сокровища.
Преподобного жестоко пытали, стараясь заставить отречься. Воин, присутствующий на пытках, уверовал и принял крещение, за что ему и отрубили голову.
Ипполит ночью взял тело мученика, обвил пеленами с ароматами и дал знать пресвитеру Иустину. Божественную литургию и всенощное бдение над мощами мученика совершили в доме вдовы Кириакии.
Святых Таин причастились все присутствовавшие христиане и с честью похоронили в пещере тело мученика - архидиакона Лаврентия. Произошло это в 258 году.

Именины

По церковному календарю 23 августа именины отмечают Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Лавр, Роман и Савва.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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