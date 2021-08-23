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Крупнейшее месторождение газа на Каспии разведал Иран
Крупнейшее месторождение газа на Каспии разведал Иран
Первичные оценочные работы на месторождении "Чалус" показали, что запасы месторождения составляют около 3,4 триллиона кубометров 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T09:36+0400
2021-08-23T08:52+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Иранская нефтегазовая компания Khazar Exploration and Production (KEPCO) объявила об обнаружении крупнейшего в стране месторождения природного газа в иранском секторе Каспийского моря, сообщает Sputnik Азербайджан.По словам главного исполнительного директора KEPCO Али Осули, запасы месторождения "Чалус" эквивалентны четверти гигантского газового месторождения "Южный Парс" или равны примерно 11 его фазам - это около 3,4 триллиона кубометров газа.При этом отмечается, что "Южный Парс" имеет около 14,2 триллиона кубометров запасов газа, плюс 18 миллиардов баррелей газового конденсата, что составляет около 40% от общих оценочных запасов газа Ирана в 33,8 триллиона кубометров.Как сообщают иранские СМИ, первые оценочные работы на месторождении "Чалус" говорят о том, что природный газ из данного месторождения может обеспечить около 20% потребностей Европы в природном газе.Согласно сообщению ряда иранских СМИ, техническая и финансовая помощь на разработку месторождения "Чалус" поступит из России и Китая.Напомним, "Газпром" еще в 2017 году сообщал, что подписал дорожную карту о реализации проектов на территории Ирана и меморандум о взаимопонимании и взаимодействии по СПГ-проекту в ИРИ. При этом в 2018 году "Газпром" и NIOC (Национальная иранская нефтяная компания) подписали ряд меморандумов о сотрудничестве в газовой сфере. Документы предусматривают партнерство в области разработки газовых месторождений на территории республики, транспортировки газа и монетизации, в том числе путем сжижения и получения продуктов газохимии.У Ирана вторые по величине в мире запасы газа и четвертые по величине запасы нефти, по данным Управления энергетической информации США. На сегодняшний день разведанные запасы природного газа в Иране составляют около 33,9 триллиона кубических метров. Однако по оценкам Международного энергетического агентства, только месторождение "Южный Парс" содержит 51 триллион кубометров газа, что делает его крупнейшим в мире газовым месторождением.
https://sputnik-georgia.ru/20190228/Iran-gotov-postavlyat-gaz-v-Gruziyu-244555231.html
https://sputnik-georgia.ru/20210621/Kuda-Azerbaydzhan-otpravlyaet-izlishki-gaza-252087408.html
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кавказ, экономика, новости

Крупнейшее месторождение газа на Каспии разведал Иран

09:36 23.08.2021
1316
© AFP / ATTA KENAREДобыча газа на юге Ирана
Добыча газа на юге Ирана - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© AFP / ATTA KENARE
Первичные оценочные работы на месторождении "Чалус" показали, что запасы месторождения составляют около 3,4 триллиона кубометров
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Иранская нефтегазовая компания Khazar Exploration and Production (KEPCO) объявила об обнаружении крупнейшего в стране месторождения природного газа в иранском секторе Каспийского моря, сообщает Sputnik Азербайджан.
По словам главного исполнительного директора KEPCO Али Осули, запасы месторождения "Чалус" эквивалентны четверти гигантского газового месторождения "Южный Парс" или равны примерно 11 его фазам - это около 3,4 триллиона кубометров газа.
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При этом отмечается, что "Южный Парс" имеет около 14,2 триллиона кубометров запасов газа, плюс 18 миллиардов баррелей газового конденсата, что составляет около 40% от общих оценочных запасов газа Ирана в 33,8 триллиона кубометров.
Как сообщают иранские СМИ, первые оценочные работы на месторождении "Чалус" говорят о том, что природный газ из данного месторождения может обеспечить около 20% потребностей Европы в природном газе.
Согласно сообщению ряда иранских СМИ, техническая и финансовая помощь на разработку месторождения "Чалус" поступит из России и Китая.
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Напомним, "Газпром" еще в 2017 году сообщал, что подписал дорожную карту о реализации проектов на территории Ирана и меморандум о взаимопонимании и взаимодействии по СПГ-проекту в ИРИ. При этом в 2018 году "Газпром" и NIOC (Национальная иранская нефтяная компания) подписали ряд меморандумов о сотрудничестве в газовой сфере. Документы предусматривают партнерство в области разработки газовых месторождений на территории республики, транспортировки газа и монетизации, в том числе путем сжижения и получения продуктов газохимии.
У Ирана вторые по величине в мире запасы газа и четвертые по величине запасы нефти, по данным Управления энергетической информации США. На сегодняшний день разведанные запасы природного газа в Иране составляют около 33,9 триллиона кубических метров. Однако по оценкам Международного энергетического агентства, только месторождение "Южный Парс" содержит 51 триллион кубометров газа, что делает его крупнейшим в мире газовым месторождением.
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