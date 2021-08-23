https://sputnik-georgia.ru/20210823/Kto-pobedit-na-vyborakh-v-Gruzii-Mechta-obnarodovala-issledovanie-oppozitsiya-ne-252654708.html

Кто победит на выборах в Грузии? "Мечта" обнародовала исследование

Кто победит на выборах в Грузии? "Мечта" обнародовала исследование

Представители оппозиции не доверяют результатам этого исследования и призывают дождаться исхода выборов 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T18:38+0400

2021-08-23T18:38+0400

2021-08-24T12:42+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обнародовала результаты партийного исследования общественного мнения в городе Кутаиси (регион Имерети) перед выборами в местное самоуправление.С результатами исследования общественность ознакомил член "Грузинской мечты", депутат парламента Гиви Миканадзе на специальном брифинге. Итоги опроса таковы:По словам Миканадзе, в опросе приняли участие 987 респондентов.Кроме этого, предварительные результаты гонки за кресло мэра Кутаиси, по результатам исследования "Грузинской мечты", выглядят так:Оппозиция не доверяетПредставители грузинской оппозиции ставят под вопрос достоверность результатов данного исследования."Никакого доверия по отношению к этому исследованию нет. Это психологическое давление на население. Если у них такие высокие результаты, возникает логический вопрос – почему они вышли из соглашения, где они должны были набрать всего 43%? Они вышли потому, что больше 30% не набирают ни при одном исследовании", - заявил член политсовета партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе.Ранее правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявила о выходе из соглашения президента Евросовета Шарля Мишеля, соответственно, отказалась от проведения досрочных парламентских выборов, в случае если не наберет 43% на предстоящих выборах местного самоуправления.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 городах. В выборах принимают участие 50 партий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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