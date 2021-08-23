https://sputnik-georgia.ru/20210823/Nazvan-sostav-sbornoy-Gruzii-po-futbolu-na-otborochnye-matchi-ChM-2022-252655694.html

Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022

Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022

Французский специалист на три матча сборной Грузии под своим руководством вызвал 26 футболистов, среди которых пять дебютантов 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T22:26+0400

2021-08-23T22:26+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал имена тех футболистов, которые примут участие в подготовке к матчам против команд Косова, Испании и Болгарии в начале сентября.Французский специалист на первые матчи сборной Грузии под своим руководством вызвал 26 футболистов, среди которых пять дебютантов. Это Саба Хвадагиани (Динамо, Тбилиси), Лука Лочошвили (Вольфсберг, Австрия), Сандро Алтунашвили (Динамо, Батуми), Владимир Мамучашвили (Динамо, Батуми) и Георгий Панцулая (Динамо Батуми). Состав сборной Грузии на отборочные матчи ЧМ-2022:Вратари: Георгий Лория ("Анортосис", Кипр), Лазарь Купатадзе ("Динамо", Батуми), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания).Защитники: Гурам Кашия ("Слован", Словакия), Отар Какабадзе ("Краковия", Польша), Давид Хочолава ("Копенгаген", Дания), Гия Григалава ("Арсенал", Россия), Лука Лочошвили (Вольфсберг, Австрия), Гурам Гиоргеблидзе ("Динамо", Дрезден, Германия), Григол Чабрадзе и Ираклий Азаров ( оба "Динамо", Батуми), Саба Хвадагиани (Динамо, Тбилиси).Полузащитники: Джаба Канкава("Слован", Словакия), Георгий Абурджания ("Жил Висенте", Португалия), Саба Лобжанидзе ("Хатаиспор", Турция), Вако Казаишвили ("Улсан Нюндай", Южная Корея) Хвича Кварацхелия ("Рубин", Россия), Георгий Чакветадзе ("Гент", Бельгия), Зурико Давиташвили ("Арсенал", Россия), Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Муртаз Даушвили ("Апоэль", Кипр), Джаба Джигаури, Сандро Алтунашвили и Владимир Мамучашвили (все трое - "Динамо", Батуми).Нападающие: Георгий Квилитая ("Апоэль", Кипр), Георгий Микаутадзе ("Мец", Франция), Георгий Панцулая (Динамо Батуми).Очередной отборочный матч ЧМ-2022 сборная Грузии под руководством Саньоля проведет 2 сентября в Батуми против Косово (время начала матча 20:00). Через три дня, 5 сентября, наша команда в Бадахосе сыграет с Испанией (22:45). И, наконец, 8 сентября сборная Грузии проведет товарищеский матч в Софии с Болгарией (20:30).Лидером группы B отборочного турнира на ЧМ-2022 является сборная Испании (7 очков), на втором месте Швеция (6), на третьем - Греция (2), Грузия на четвертой позиции (1) и замыкает таблицу Косово (0).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210728/Sbornaya-Gruzii-po-futbolu-sygraet-s-Bolgariey-v-tovarischeskom-matche-252443317.html

https://sputnik-georgia.ru/20210607/Glavnyy-trener-sbornoy-Gruzii-po-futbolu---kak-minimum-odin-gol-my-zasluzhili-251950330.html

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