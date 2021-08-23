https://sputnik-georgia.ru/20210823/Podozrevaemyy-v-ubiystve-muzhchina-zaderzhan-v-Borzhomi-252655101.html
Подозреваемый в убийстве мужчина задержан в Боржоми
Подозреваемый в убийстве мужчина задержан в Боржоми
По версии следствия, обвиняемый в ходе выяснения отношений ранил своего 56-летнего знакомого, который находился у него в гостях 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T19:44+0400
2021-08-23T19:44+0400
2021-08-24T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. По обвинению в умышленном убийстве сотрудники полиции региона Самцхе-Джавахети задержали 41-летнего мужчину в городе Боржоми, сообщает пресс-служба МВД Грузии.По версии следствия, обвиняемый в ходе выяснения отношений ранил своего 56-летнего знакомого, который находился у него в гостях. От полученного ранения в грудь, нанесенного холодным оружием, мужчина скончался на месте.Полиция изъяла орудие преступления - нож, в качестве вещественного доказательства.Ведется уголовное дело по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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+74956456601
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преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, убийство, преступность, мвд грузии
Подозреваемый в убийстве мужчина задержан в Боржоми
19:44 23.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
По версии следствия, обвиняемый в ходе выяснения отношений ранил своего 56-летнего знакомого, который находился у него в гостях
ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik.
По обвинению в умышленном убийстве сотрудники полиции региона Самцхе-Джавахети задержали 41-летнего мужчину в городе Боржоми, сообщает пресс-служба
МВД Грузии.
По версии следствия, обвиняемый в ходе выяснения отношений ранил своего 56-летнего знакомого, который находился у него в гостях. От полученного ранения в грудь, нанесенного холодным оружием, мужчина скончался на месте.
Полиция изъяла орудие преступления - нож, в качестве вещественного доказательства.
Ведется уголовное дело по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.
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