https://sputnik-georgia.ru/20210823/Politika-ubivaet-ekonomiku--rossiyskiy-politolog-ob-ekonomike-Gruzii-252654281.html
"Политика убивает экономику": российский политолог о развитии Грузии
"Политика убивает экономику": российский политолог о развитии Грузии
Видеомост, посвященный теме "30 лет независимости Украины – какой опыт могут извлечь страны Ближнего зарубежья", состоялся с помощью мультимедийных площадок... 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T16:59+0400
2021-08-23T16:59+0400
2021-08-24T16:43+0400
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Политический курс Грузии стал причиной упущения множества возможностей в сфере экономического развития, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил, отвечая на вопрос Sputnik Грузия в ходе видеомоста Москва – Ереван – Кишинев – Минск – Тбилиси.Политолог уверен, что Грузия многое потеряла в экономической сфере, выбрав политический курс отдаления от России."Я не могу призывать Грузию менять политический курс, но совершенно очевидно, что грузинское руководство могло бы выступать с прагматических позиций, нежели находиться в шорах собственной предубежденности против России. Наследство, которое оставил после себя Михаил Саакашвили, к сожалению, еще не изжито", - заявил Мухин.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, мультимедиа, россия, экономика, эксперты, экспертное мнение, экспертное мнение
"Политика убивает экономику": российский политолог о развитии Грузии
16:59 23.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
Видеомост, посвященный теме "30 лет независимости Украины – какой опыт могут извлечь страны Ближнего зарубежья", состоялся с помощью мультимедийных площадок Sputnik в разных странах. В ходе обсуждения затрагивалась и ситуация в Грузии
Политический курс Грузии стал причиной упущения множества возможностей в сфере экономического развития, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил, отвечая на вопрос Sputnik Грузия
в ходе видеомоста Москва – Ереван – Кишинев – Минск – Тбилиси.
Политолог уверен, что Грузия многое потеряла в экономической сфере, выбрав политический курс отдаления от России.
"Я не могу призывать Грузию менять политический курс, но совершенно очевидно, что грузинское руководство могло бы выступать с прагматических позиций, нежели находиться в шорах собственной предубежденности против России. Наследство, которое оставил после себя Михаил Саакашвили, к сожалению, еще не изжито", - заявил Мухин.