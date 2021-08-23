https://sputnik-georgia.ru/20210823/Politika-ubivaet-ekonomiku--rossiyskiy-politolog-ob-ekonomike-Gruzii-252654281.html

"Политика убивает экономику": российский политолог о развитии Грузии

"Политика убивает экономику": российский политолог о развитии Грузии

Видеомост, посвященный теме "30 лет независимости Украины – какой опыт могут извлечь страны Ближнего зарубежья", состоялся с помощью мультимедийных площадок... 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T16:59+0400

2021-08-23T16:59+0400

2021-08-24T16:43+0400

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Политический курс Грузии стал причиной упущения множества возможностей в сфере экономического развития, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил, отвечая на вопрос Sputnik Грузия в ходе видеомоста Москва – Ереван – Кишинев – Минск – Тбилиси.Политолог уверен, что Грузия многое потеряла в экономической сфере, выбрав политический курс отдаления от России."Я не могу призывать Грузию менять политический курс, но совершенно очевидно, что грузинское руководство могло бы выступать с прагматических позиций, нежели находиться в шорах собственной предубежденности против России. Наследство, которое оставил после себя Михаил Саакашвили, к сожалению, еще не изжито", - заявил Мухин.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, мультимедиа, россия, экономика, эксперты, экспертное мнение, экспертное мнение