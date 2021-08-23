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Пять импортеров завозят в Грузию почти три четверти автомобильного топлива

Пять импортеров завозят в Грузию почти три четверти автомобильного топлива

Тенденции на грузинском рынке аналогичны тенденциям на рынках стран-импортеров топлива в регионе, говорится в отчете Агентства конкуренции 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T09:01+0400

2021-08-23T09:01+0400

2021-08-24T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. За первое полугодие 2021 года в Грузию было импортировано 669,2 миллиона литров бензина и дизельного топлива 30 экономическими агентами, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в отчете Национального агентства по конкуренции.Агентство провело промежуточный обзор рынка автомобильного топлива за январь-июнь 2021 года.Согласно отчету, показатель концентрации рынка импорта - Индекс HHI (Индекс Херфиндаля-Хиршмана) составил 1305 единиц, что является индикатором умеренно концентрированного рынка.Общая доля пяти крупнейших экономических агентов в импорте составила 73,4%, тогда как доля остальных 24 компаний была в пределах 26,6%. За этот период наибольший объем топлива был импортирован из Румынии - 23,77%, Туркменистана - 23,75% и России - 21,1%.46,7% от общего объема импорта составило дизельное топливо и 53,3% бензин. Среди видов бензинового топлива наиболее востребованным было топливо марки "Регуляр". Его доля в видах бензина 65,8%, а доля в общем объеме импорта 35,1%.По данным на 2020 год, на розничном рынке совокупная доля пяти основных экономических агентов составила 56,5%, тогда как общая доля других компаний находилась в пределах 43,5%.Агентство отмечает, что на рынке наблюдается активизация новых экономических агентов и сегмента малых сетей в целом.Для сравнения: общая доля указанного сегмента в 2018 году составила 39,6%, в 2019 году - 39,9%, а в 2020 году - 43,5%.В начале 2015 года на рынке работало около 960 АЗС, в 2019 году - 1210, а в 2020 году их количество составило 1216.В 2020 году на соответствующем уровне розничной торговли индекс концентрации рынка - Индекс HHI - составил 746 единиц, что является показателем низкоконцентрированного рынка.По данным Национального агентства по конкуренции Грузии, конкуренция присутствует на рынке активно, а изменение цен вызвано рыночными и внешними факторами. Тенденции на грузинском рынке аналогичны с тенденциями на рынках стран-импортеров топлива в регионе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика грузии, грузинская экономика , грузия, новости, нефтепродукты, агентство конкуренции грузии