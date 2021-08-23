https://sputnik-georgia.ru/20210823/Rtskhiladze-byt-v-odnoy-lodke-s-Ukrainoy-ne-v-interesakh-Gruzii-252653594.html

Рцхиладзе: быть в одной лодке с Украиной не в интересах Грузии

Рцхиладзе: быть в одной лодке с Украиной не в интересах Грузии

Политолог и руководитель института Евразии Гулбаат Рцхиладзе оценил путь Украины к обретению независимости 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T15:52+0400

2021-08-23T15:52+0400

2021-08-24T16:43+0400

украина: 30 лет независимости

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Рцхиладзе: быть в одной лодке с Украиной не в интересах Грузии Рцхиладзе: быть в одной лодке с Украиной не в интересах Грузии

"Как показала практика, этот путь был неприемлем прежде всего для Украины. Меня не очень притягивает этот путь, политическая ориентация Украины и искусственное остервенение против России. Это очень ущербно для самой Украины, и если кто-то, в том числе Грузия, будет копировать этот путь, это будет саморазрушением", – заявил Рцхиладзе в интервью Sputnik Грузия.По словам политолога, Украина имела все шансы стать влиятельным государством, но "после Оранжевой революции, особенно к моменту майдана, резко поменяла свой курс, деградировала, пришла почти к полному экономическому краху"."И сейчас страна все равно зависит от России. То есть, если кто-то хотел, чтобы Украина стала независимой во всем от России, этот проект провалился", - отметил он.В Украине 24 августа отмечается государственный праздник — День независимости Украины. Эта дата приурочена к принятию 24 августа 1991 года Верховной Радой Украинской ССР Акта провозглашения независимости Украины.Первоначально днём провозглашения независимости страны было объявлено 16 июля. Выбор даты объяснялся тем, что в этот день в 1990 году Верховной Радой (Верховным советом) УССР была принята Декларация о государственном суверенитете Украины.

https://sputnik-georgia.ru/20210819/Politolog-put-Ukrainy-k-obreteniyu-nezavisimosti-nepriemlem-dlya-Gruzii-252624477.html

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украина: 30 лет независимости, радио, грузия, политика, политика грузии, украина