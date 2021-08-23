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Случай бубонной чумы выявили в Китае - грозит ли миру новая эпидемия
Случай бубонной чумы выявили в Китае - грозит ли миру новая эпидемия
Сразу после выявления у пациентки чумы власти ввели в действие особый режим, предусмотренный в таких случаях 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Власти Нинся-Хуэйского автономного района Китая подтвердили факт заражения местной жительницы бубонной чумой. В регионе введен повышенный уровень эпидемической опасности, сообщает ресурс Global times.Известно, что заболевшая — 55-летняя гражданка Китая, постоянно проживающая в автономном районе Внутренняя Монголия и работающая на одном из пастбищ. Главный врач инфекционного отделения больницы при Столичном медицинском университете Пекина Ли Тун отметил, что риск передачи бубонной чумы от человека к человеку на ранних стадиях заболевания довольно слабый."Бубонная чума относительно плохо передается от человека к человеку, и обычно она не передается воздушно-капельным путем", - сказал Ли Тун китайской газете Health Times.При этом эксперт отметил, что как только у пациентов с бубонной чумой разовьется легочная форма чумы, заражение воздушно-капельным путем станет возможным и риск передачи от человека к человеку вырастет.Чума - острое инфекционное заболевание с высокой летальностью. В природных очагах источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.
https://sputnik-georgia.ru/20200716/Bubonnaya-chuma-doshla-do-Mongolii-Otvet-vrachey-248992625.html
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общество , новости

Случай бубонной чумы выявили в Китае - грозит ли миру новая эпидемия

07:32 23.08.2021 (обновлено: 00:52 24.08.2021)
814
© REUTERS / THOMAS PETERПандемия коронавируса - жители Китая в защитных костюмах перед посадкой в самолет
Пандемия коронавируса - жители Китая в защитных костюмах перед посадкой в самолет - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / THOMAS PETER
Сразу после выявления у пациентки чумы власти ввели в действие особый режим, предусмотренный в таких случаях
ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Власти Нинся-Хуэйского автономного района Китая подтвердили факт заражения местной жительницы бубонной чумой. В регионе введен повышенный уровень эпидемической опасности, сообщает ресурс Global times.
Известно, что заболевшая — 55-летняя гражданка Китая, постоянно проживающая в автономном районе Внутренняя Монголия и работающая на одном из пастбищ.
Мальчик рядом с автомобилем ГАЗ-М1 в поле, Монголия - Sputnik Грузия, 1920, 16.07.2020
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Бубонная чума дошла до Монголии? Ответ врачей
16 июля 2020, 19:21
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Главный врач инфекционного отделения больницы при Столичном медицинском университете Пекина Ли Тун отметил, что риск передачи бубонной чумы от человека к человеку на ранних стадиях заболевания довольно слабый.
"Бубонная чума относительно плохо передается от человека к человеку, и обычно она не передается воздушно-капельным путем", - сказал Ли Тун китайской газете Health Times.
При этом эксперт отметил, что как только у пациентов с бубонной чумой разовьется легочная форма чумы, заражение воздушно-капельным путем станет возможным и риск передачи от человека к человеку вырастет.
Чума - острое инфекционное заболевание с высокой летальностью. В природных очагах источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.
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