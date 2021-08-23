https://sputnik-georgia.ru/20210823/Spasti-mirovuyu-ekonomiku-MVF-raspredelil-650-milliardov-dollarov-252655424.html

Спасти мировую экономику: МВФ распределил 650 миллиардов долларов

Спасти мировую экономику: МВФ распределил 650 миллиардов долларов

Доля стран в распределении SDR соответствует квотам в МВФ — долям в капитале фонда. Так, например, у США это 17,4%, у России — 2,71% 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T21:16+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В понедельник вступило в силу одобренное в начале месяца распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц Международного валютного фонда в размере 650 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе МВФ.Сейчас в обращении находятся 204 миллиарда SDR, что соответствует 290 миллиардам долларов. Теперь же общее количество SDR достигнет 660 миллиардов SDR. В прошлый раз МВФ выпускал SDR в 2009 году, после мирового финансового кризиса.Доля стран в распределении SDR соответствует квотам в МВФ — долям в капитале фонда. Так, например, у США это 17,4%, у России — 2,71%. Размер долей рассчитывается по формуле, учитывающей ВВП государств, платежный баланс и международные резервы.Чтобы воспользоваться SDR за пределами МВФ, странам необходимо их конвертировать. Они могут покупать и продавать SDR, обмениваться ими, передавать безвозмездно.Что Россия может сделать со своей долейИз выделенных средств 275 миллиардов достались развивающимся странам, в том числе 25 миллиардов поступили членам СНГ и Грузии. Россия получила около 17,5 миллиарда долларов.По словам главного экономиста "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софьи Донец, есть несколько способов монетизировать специальные права заимствования: обменять на твердую валюту в рамках двустороннего соглашения с другим государством или выполнить ряд условий МВФ и получить валютное финансирование по кредитной программе фонда.По мнению эксперта, у России есть три варианта использования SDR. Базовый сценарий — добавить их к своим международным резервам. Альтернативный — принять участие в инициативе МВФ о передаче SDR бедным странам в виде помощи."России дополнительные резервы объективно не нужны, а участие в многосторонней программе помощи бедным странам может быть выгодно с точки зрения международного позиционирования", — пояснила Донец.Третий сценарий — поддержка Беларуси: Москва может выделить Минску твердую валюту в обмен на его SDR.

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