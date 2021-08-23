https://sputnik-georgia.ru/20210823/Strashnaya-avariya-na-yuge-Gruzii-dvoe-pogibshikh-252648322.html

Страшная авария на юге Грузии: двое погибших

Страшная авария на юге Грузии: двое погибших

Легковой автомобиль слетел в овраг, два человека скончались на месте, еще троих госпитализировали с ранениями 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Два человека скончались, еще трое пострадали в результате аварии в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телекомпания Rustavi-2.По распространившейся информации, водитель и пассажиры являются жителями села Цкордза. Они возвращались домой из леса, когда машина слетела в овраг.Пострадавшие переведены в Ахалцихскую больницу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

преступность в грузии, новости, происшествия, грузия