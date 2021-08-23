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Страшная авария на юге Грузии: двое погибших
Страшная авария на юге Грузии: двое погибших
Легковой автомобиль слетел в овраг, два человека скончались на месте, еще троих госпитализировали с ранениями 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T10:46+0400
2021-08-23T10:46+0400
2021-08-23T10:34+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Два человека скончались, еще трое пострадали в результате аварии в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телекомпания Rustavi-2.По распространившейся информации, водитель и пассажиры являются жителями села Цкордза. Они возвращались домой из леса, когда машина слетела в овраг.Пострадавшие переведены в Ахалцихскую больницу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
преступность в грузии, новости, происшествия, грузия
Страшная авария на юге Грузии: двое погибших
Легковой автомобиль слетел в овраг, два человека скончались на месте, еще троих госпитализировали с ранениями
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik.
Два человека скончались, еще трое пострадали в результате аварии в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телекомпания Rustavi-2
.
По распространившейся информации, водитель и пассажиры являются жителями села Цкордза. Они возвращались домой из леса, когда машина слетела в овраг.
Пострадавшие переведены в Ахалцихскую больницу.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.