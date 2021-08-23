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Театр марионеток впервые после смерти Габриадзе отправился на гастроли
Театр марионеток впервые после смерти Габриадзе отправился на гастроли
Резо Левановича не стало, но бессмертное искусство его продолжает жить и знакомить с его шедеврами мир 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T14:22+0400
2021-08-23T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Тбилисский Театр марионеток впервые после смерти своего основателя, выдающегося режиссера, сценариста и художника Резо Габриадзе, отправился на гастроли.21 აგვისტოს გაბრიაძის თეატრმა მონაწილეობა მიიღო შვეიცარიის ქალაქ სიონში გამართულ Le Sion Festival-ში. ეს თეატრის...Труппа выступила 21 августа в рамках музыкального фестиваля Le Sion Festival в Сьоне, в Швейцарии. Фестиваль традиционно связан со скрипичным искусством и является большой достопримечательностью небольшого альпийского городка, в котором проживает чуть менее 30 тысяч человек. Резо Габриадзе не стало 6 июня 2021 года года. Мастер буквального немного не дожил до своего 85-летия.Свой Театр марионеток Габриадзе придумал в 80-е годы, когда уже был состоявшимся кинодраматургом. "Тогда я придумал себе маленький кукольный театр, чтобы уйти от ответственности, абсолютно не зависеть от актеров, не засорять природу, иметь как можно меньше зрителей, чтобы меньше грешить незрелыми мыслями и неумением претворять их, – объяснял Габриадзе. – Я думал отдохнуть в этом театре. А оказался его заложником".Театр Резо Габриадзе гастролировал по всему миру. Он побывал во Франции, Великобритании. В США спектакли состоялись в Сан-Диего на фестивале Искусств в 1988 году, в Кеннеди Центре в Вашингтоне, в ходе фестиваля в Линкольн-центре в 2002 году. Театр был участником фестиваля Сполетто в Чарльстоне, Эдинбургского фестиваля, гастролировал в Швейцарии, Германии, Италии, Австрии, Испании, Норвегии, России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210606/Velikiy-Rezo-Gabriadze-volshebnik-magiya-kotorogo-nikogda-ne-pokinet-Gruziyu-251946475.html
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новости, грузия, культура , резо габриадзе, культурная жизнь грузии

Театр марионеток впервые после смерти Габриадзе отправился на гастроли

14:22 23.08.2021
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© photo: Sputnik / Rukhkyan / Перейти в фотобанкГрузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе
Грузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© photo: Sputnik / Rukhkyan
/
Перейти в фотобанк
Резо Левановича не стало, но бессмертное искусство его продолжает жить и знакомить с его шедеврами мир
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Тбилисский Театр марионеток впервые после смерти своего основателя, выдающегося режиссера, сценариста и художника Резо Габриадзе, отправился на гастроли.
21 აგვისტოს გაბრიაძის თეატრმა მონაწილეობა მიიღო შვეიცარიის ქალაქ სიონში გამართულ Le Sion Festival-ში. ეს თეატრის...
Труппа выступила 21 августа в рамках музыкального фестиваля Le Sion Festival в Сьоне, в Швейцарии. Фестиваль традиционно связан со скрипичным искусством и является большой достопримечательностью небольшого альпийского городка, в котором проживает чуть менее 30 тысяч человек. 
Резо Габриадзе не стало 6 июня 2021 года года. Мастер буквального немного не дожил до своего 85-летия.
Грузинский художник, скульптор Резо Габриадзе на открытии мультимедийного проекта Необыкновенная выставка в Красном зале Музея Москвы. - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2021
В мире
Прощай, Великий Габриадзе – волшебник, чья магия никогда не покинет Грузию
6 июня, 21:54
13824
Свой Театр марионеток Габриадзе придумал в 80-е годы, когда уже был состоявшимся кинодраматургом. "Тогда я придумал себе маленький кукольный театр, чтобы уйти от ответственности, абсолютно не зависеть от актеров, не засорять природу, иметь как можно меньше зрителей, чтобы меньше грешить незрелыми мыслями и неумением претворять их, – объяснял Габриадзе. – Я думал отдохнуть в этом театре. А оказался его заложником".
Театр Резо Габриадзе гастролировал по всему миру. Он побывал во Франции, Великобритании. В США спектакли состоялись в Сан-Диего на фестивале Искусств в 1988 году, в Кеннеди Центре в Вашингтоне, в ходе фестиваля в Линкольн-центре в 2002 году. Театр был участником фестиваля Сполетто в Чарльстоне, Эдинбургского фестиваля, гастролировал в Швейцарии, Германии, Италии, Австрии, Испании, Норвегии, России.
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