https://sputnik-georgia.ru/20210823/Teatr-marionetok-vpervye-posle-smerti-Gabriadze-otpravilsya-na-gastroli--252652109.html

Театр марионеток впервые после смерти Габриадзе отправился на гастроли

Театр марионеток впервые после смерти Габриадзе отправился на гастроли

Резо Левановича не стало, но бессмертное искусство его продолжает жить и знакомить с его шедеврами мир 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T14:22+0400

2021-08-23T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Тбилисский Театр марионеток впервые после смерти своего основателя, выдающегося режиссера, сценариста и художника Резо Габриадзе, отправился на гастроли.21 აგვისტოს გაბრიაძის თეატრმა მონაწილეობა მიიღო შვეიცარიის ქალაქ სიონში გამართულ Le Sion Festival-ში. ეს თეატრის...Труппа выступила 21 августа в рамках музыкального фестиваля Le Sion Festival в Сьоне, в Швейцарии. Фестиваль традиционно связан со скрипичным искусством и является большой достопримечательностью небольшого альпийского городка, в котором проживает чуть менее 30 тысяч человек. Резо Габриадзе не стало 6 июня 2021 года года. Мастер буквального немного не дожил до своего 85-летия.Свой Театр марионеток Габриадзе придумал в 80-е годы, когда уже был состоявшимся кинодраматургом. "Тогда я придумал себе маленький кукольный театр, чтобы уйти от ответственности, абсолютно не зависеть от актеров, не засорять природу, иметь как можно меньше зрителей, чтобы меньше грешить незрелыми мыслями и неумением претворять их, – объяснял Габриадзе. – Я думал отдохнуть в этом театре. А оказался его заложником".Театр Резо Габриадзе гастролировал по всему миру. Он побывал во Франции, Великобритании. В США спектакли состоялись в Сан-Диего на фестивале Искусств в 1988 году, в Кеннеди Центре в Вашингтоне, в ходе фестиваля в Линкольн-центре в 2002 году. Театр был участником фестиваля Сполетто в Чарльстоне, Эдинбургского фестиваля, гастролировал в Швейцарии, Германии, Италии, Австрии, Испании, Норвегии, России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210606/Velikiy-Rezo-Gabriadze-volshebnik-magiya-kotorogo-nikogda-ne-pokinet-Gruziyu-251946475.html

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новости, грузия, культура , резо габриадзе, культурная жизнь грузии