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Точный прогноз погоды в Тбилиси на 23-29 августа
Точный прогноз погоды в Тбилиси на 23-29 августа
Последняя неделя лета в грузинской столице будет довольно знойной - температура воздуха достигнет 37 градусов 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T10:31+0400
2021-08-23T10:31+0400
2021-08-23T10:33+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси жаркую и солнечную, местами облачную погоду.В понедельник, 23 августа, первая половина дня будет солнечно. Ко второй половине дня в столице ожидается частично облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 25 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 34 градусов тепла.Ожидается слабый ветер.Закат в Тбилиси будет в 19:49.Во вторник, 24 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют частично облачную погоду.Восход солнца будет в 06:17. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 33 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:48.В среду, 25 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 06:18.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 34 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:46.В четверг, 26 августа, в столице Грузии погода сохранится солнечной и жаркой. Восход солнца будет в 06:19.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 23 градусов. А днем – максимум 35 градуса тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:44.В пятницу, 27 августа, в Тбилиси также сохранится ясная, жаркая и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:20. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 24 градусов. А днем – максимум 37 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:43.В субботу, 28 августа, в Тбилиси погода будет жаркой и ясной. Восход солнца будет в 06:21. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 25 градусов. А днем температура поднимется максимум до 37 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:41.В воскресенье, 29 августа, в столице Грузии также сохранится жаркая, ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:22.Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 25 градусов. А днем поднимется максимум до 36 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:40.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Точный прогноз погоды в Тбилиси на 23-29 августа
10:31 23.08.2021 (обновлено: 10:33 23.08.2021)
Последняя неделя лета в грузинской столице будет довольно знойной - температура воздуха достигнет 37 градусов
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси жаркую и солнечную, местами облачную погоду.
В понедельник, 23 августа, первая половина дня будет солнечно. Ко второй половине дня в столице ожидается частично облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 25 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 34 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:49.
Во вторник, 24 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют частично облачную погоду.
Восход солнца будет в 06:17. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 33 градусов тепла.
Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:48.
В среду, 25 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 06:18.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 34 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:46.
В четверг, 26 августа, в столице Грузии погода сохранится солнечной и жаркой. Восход солнца будет в 06:19.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 23 градусов. А днем – максимум 35 градуса тепла.
Скорость ветра будет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:44.
В пятницу, 27 августа, в Тбилиси также сохранится ясная, жаркая и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:20. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 24 градусов. А днем – максимум 37 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:43.
В субботу, 28 августа, в Тбилиси погода будет жаркой и ясной. Восход солнца будет в 06:21. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 25 градусов. А днем температура поднимется максимум до 37 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:41.
В воскресенье, 29 августа, в столице Грузии также сохранится жаркая, ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:22.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 25 градусов. А днем поднимется максимум до 36 градусов тепла.
Скорость ветра будет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:40.
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