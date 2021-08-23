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Ушел из жизни грузинский актер Гоча Ломия
Ушел из жизни грузинский актер Гоча Ломия
Ломия запомнился грузинскому зрителю благодаря одной из главных ролей, сыгранной в фильме "Ну и молодежь" режиссера Резо Чхеидзе в 1969 году 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T16:39+0400
2021-08-23T16:13+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Грузинский актер Гоча Ломия скончался в возрасте 69 лет, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.В ведомстве выражают соболезнования в связи с кончиной артиста его семье и родственникам."Смерть Гочи Ломия - большая потеря для грузинского общества и грузинского кино", - говорится в сообщении.საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მწუხარებას გამოთქვამს გოჩა ლომიას გარდაცვალების გამო და...Гоча Ломия запомнился грузинскому зрителю благодаря одной из главных ролей, сыгранной в грузинском художественном фильме "Ну и молодежь", режиссера Резо Чхеидзе в 1969 году. После чего в народе его ласково прозвали "Болока" - в честь его персонажа Зураба-редикси. Он также снимался в фильмах Резо Чхеидзе "Саженцы" и Темура Палавандишвили "Бродячие рыцари".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, грузия, культура , культурная жизнь грузии

Ушел из жизни грузинский актер Гоча Ломия

16:39 23.08.2021
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© Sputnik / Alexander Imedashvili Горящие свечи у икон в кафедральном соборе Светицховели
 Горящие свечи у икон в кафедральном соборе Светицховели - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Ломия запомнился грузинскому зрителю благодаря одной из главных ролей, сыгранной в фильме "Ну и молодежь" режиссера Резо Чхеидзе в 1969 году
ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Грузинский актер Гоча Ломия скончался в возрасте 69 лет, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
В ведомстве выражают соболезнования в связи с кончиной артиста его семье и родственникам.
"Смерть Гочи Ломия - большая потеря для грузинского общества и грузинского кино", - говорится в сообщении.
საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მწუხარებას გამოთქვამს გოჩა ლომიას გარდაცვალების გამო და...
Гоча Ломия запомнился грузинскому зрителю благодаря одной из главных ролей, сыгранной в грузинском художественном фильме "Ну и молодежь", режиссера Резо Чхеидзе в 1969 году. После чего в народе его ласково прозвали "Болока" - в честь его персонажа Зураба-редикси. Он также снимался в фильмах Резо Чхеидзе "Саженцы" и Темура Палавандишвили "Бродячие рыцари".
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