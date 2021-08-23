https://sputnik-georgia.ru/20210823/V-reke-Rioni-na-zapade-Gruzii-nashli-telo-cheloveka-252653021.html

В реке Риони на западе Грузии нашли тело человека

В реке Риони на западе Грузии нашли тело человека

Круглосуточная спасательная операция на юге страны ведется уже три дня 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T15:11+0400

2021-08-23T15:11+0400

2021-08-23T15:09+0400

новости

происшествия

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/65/248096567_0:28:1175:691_1920x0_80_0_0_9457dcc95d6420a41397c05c1f14df43.jpg

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузинские спасатели в регионе Самегрело-Земо Сванети нашли в реке Риони тело человека, говорится в сообщении на странице Службы управления чрезвычайными ситуациями.В настоящее время специалисты пытаются идентифицировать личность погибшего.Круглосуточная спасательная операция на юге страны ведется уже три дня - после того, как в службу "112" поступило сообщение о пропаже подростка в селе Кетилари района Абаша. Последний раз его видели купающимся в реке Риони. Спасательные группы незамедлительно приступили к поисковым работам как в воде, так и на суше.Подростка пока найти не удалось, однако спасатели нашли в реке тело другого человека.На месте работают 105 спасателей из трех регионов: Аджарии, Самегрело-Земо Сванети и Квемо Картли. В процессе участвуют водолазы и спецтехника. На берегу реки обустроен специальный штаб.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210821/Spasateli-pomogli-dobratsya-v-Tbilisi-turistam-kotorym-stalo-plokho-na-vysote-252640009.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, происшествия, грузия