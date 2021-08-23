https://sputnik-georgia.ru/20210823/V-reke-Rioni-na-zapade-Gruzii-nashli-telo-cheloveka-252653021.html
В реке Риони на западе Грузии нашли тело человека
В реке Риони на западе Грузии нашли тело человека
Круглосуточная спасательная операция на юге страны ведется уже три дня 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T15:11+0400
2021-08-23T15:11+0400
2021-08-23T15:09+0400
новости
происшествия
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/65/248096567_0:28:1175:691_1920x0_80_0_0_9457dcc95d6420a41397c05c1f14df43.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузинские спасатели в регионе Самегрело-Земо Сванети нашли в реке Риони тело человека, говорится в сообщении на странице Службы управления чрезвычайными ситуациями.В настоящее время специалисты пытаются идентифицировать личность погибшего.Круглосуточная спасательная операция на юге страны ведется уже три дня - после того, как в службу "112" поступило сообщение о пропаже подростка в селе Кетилари района Абаша. Последний раз его видели купающимся в реке Риони. Спасательные группы незамедлительно приступили к поисковым работам как в воде, так и на суше.Подростка пока найти не удалось, однако спасатели нашли в реке тело другого человека.На месте работают 105 спасателей из трех регионов: Аджарии, Самегрело-Земо Сванети и Квемо Картли. В процессе участвуют водолазы и спецтехника. На берегу реки обустроен специальный штаб.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210821/Spasateli-pomogli-dobratsya-v-Tbilisi-turistam-kotorym-stalo-plokho-na-vysote-252640009.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/65/248096567_0:0:1101:691_1920x0_80_0_0_52f1613300fa4127d954cce1f3a8bae1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, происшествия, грузия
В реке Риони на западе Грузии нашли тело человека
Круглосуточная спасательная операция на юге страны ведется уже три дня
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik.
Грузинские спасатели в регионе Самегрело-Земо Сванети нашли в реке Риони тело человека, говорится в сообщении
на странице Службы управления чрезвычайными ситуациями.
В настоящее время специалисты пытаются идентифицировать личность погибшего.
Круглосуточная спасательная операция на юге страны ведется уже три дня - после того, как в службу "112" поступило сообщение о пропаже подростка в селе Кетилари района Абаша. Последний раз его видели купающимся в реке Риони.
Спасательные группы незамедлительно приступили к поисковым работам как в воде, так и на суше.
Подростка пока найти не удалось, однако спасатели нашли в реке тело другого человека.
На месте работают 105 спасателей из трех регионов: Аджарии, Самегрело-Земо Сванети и Квемо Картли. В процессе участвуют водолазы и спецтехника. На берегу реки обустроен специальный штаб.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале