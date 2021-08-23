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В реке Риони на западе Грузии нашли тело человека
В реке Риони на западе Грузии нашли тело человека
Круглосуточная спасательная операция на юге страны ведется уже три дня 23.08.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузинские спасатели в регионе Самегрело-Земо Сванети нашли в реке Риони тело человека, говорится в сообщении на странице Службы управления чрезвычайными ситуациями.В настоящее время специалисты пытаются идентифицировать личность погибшего.Круглосуточная спасательная операция на юге страны ведется уже три дня - после того, как в службу "112" поступило сообщение о пропаже подростка в селе Кетилари района Абаша. Последний раз его видели купающимся в реке Риони. Спасательные группы незамедлительно приступили к поисковым работам как в воде, так и на суше.Подростка пока найти не удалось, однако спасатели нашли в реке тело другого человека.На месте работают 105 спасателей из трех регионов: Аджарии, Самегрело-Земо Сванети и Квемо Картли. В процессе участвуют водолазы и спецтехника. На берегу реки обустроен специальный штаб.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210821/Spasateli-pomogli-dobratsya-v-Tbilisi-turistam-kotorym-stalo-plokho-na-vysote-252640009.html
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новости, происшествия, грузия

В реке Риони на западе Грузии нашли тело человека

15:11 23.08.2021
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© photo: press-service of the Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели в лодке на реке Риони
Спасатели в лодке на реке Риони - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© photo: press-service of the Emergency Management Service of Georgia
Круглосуточная спасательная операция на юге страны ведется уже три дня
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузинские спасатели в регионе Самегрело-Земо Сванети нашли в реке Риони тело человека, говорится в сообщении на странице Службы управления чрезвычайными ситуациями.
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 21.08.2021
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В настоящее время специалисты пытаются идентифицировать личность погибшего.
Круглосуточная спасательная операция на юге страны ведется уже три дня - после того, как в службу "112" поступило сообщение о пропаже подростка в селе Кетилари района Абаша. Последний раз его видели купающимся в реке Риони. 
Спасательные группы незамедлительно приступили к поисковым работам как в воде, так и на суше.
Подростка пока найти не удалось, однако спасатели нашли в реке тело другого человека.
На месте работают 105 спасателей из трех регионов: Аджарии, Самегрело-Земо Сванети и Квемо Картли. В процессе участвуют водолазы и спецтехника. На берегу реки обустроен специальный штаб.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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