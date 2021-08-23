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Видеомост: 30 лет независимости Украины - опыт для Ближнего зарубежья
Видеомост: 30 лет независимости Украины - опыт для Ближнего зарубежья
Видеомост Москва-Минск-Тбилиси-Кишинев-Ереван на тему "30 лет независимости Украины – какой опыт могут извлечь страны Ближнего зарубежья" состоится в... 23.08.2021, Sputnik Грузия
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Спикеры в Москве:- первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор ВОДОЛАЦКИЙ;- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;- заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем ПЫЛИН.Видеомост будет транслироваться на сайте Sputnik Грузия.Коллеги, вопросы можете отправлять по почте media@sputnik-georgia.com, а также написать в Telegram @sputnikgeopc_bot.Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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Видеомост: 30 лет независимости Украины - опыт для Ближнего зарубежья

12:00 23.08.2021
80
© photo: Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкСторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве
Сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© photo: Sputnik / Andrey Stenin
/
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Видеомост Москва-Минск-Тбилиси-Кишинев-Ереван на тему "30 лет независимости Украины – какой опыт могут извлечь страны Ближнего зарубежья" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в понедельник, 23 августа, в 12:00 по тбилисскому времени
Спикеры в Москве:
- первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор ВОДОЛАЦКИЙ;
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем ПЫЛИН.
Видеомост будет транслироваться на сайте Sputnik Грузия.
Коллеги, вопросы можете отправлять по почте media@sputnik-georgia.com, а также написать в Telegram @sputnikgeopc_bot.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.
Аккредитация СМИ:
E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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