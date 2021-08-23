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Видеомост "30 лет независимости Украины" - трансляция завершена
Видеомост "30 лет независимости Украины" - трансляция завершена
Видеомост Москва – Ереван – Кишинев – Минск – Тбилиси на тему: "30 лет независимости Украины: какой опыт могут извлечь страны ближнего зарубежья". Смотрите... 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T12:00+0400
2021-08-23T12:00+0400
2021-08-23T13:24+0400
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Спикеры видеомоста "30 лет независимости Украины – какой опыт могут извлечь страны Ближнего зарубежья" в Москве:- первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор ВОДОЛАЦКИЙ;- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;- заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем ПЫЛИН.
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Видеомост "30 лет независимости Украины" - прямая трансляция
Видеомост Москва – Ереван – Кишинев – Минск – Тбилиси на тему: "30 лет независимости Украины: какой опыт могут извлечь страны ближнего зарубежья". Смотрите прямую трансляцию на сайте Спутник
2021-08-23T12:00+0400
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политика, мультимедиа, украина, украина, политика, видеомост, экспертное мнение, экспертное мнение
Видеомост "30 лет независимости Украины" - трансляция завершена
12:00 23.08.2021 (обновлено: 13:24 23.08.2021)
Видеомост Москва – Ереван – Кишинев – Минск – Тбилиси на тему: "30 лет независимости Украины: какой опыт могут извлечь страны ближнего зарубежья". Смотрите прямую трансляцию на сайте Спутник
Спикеры видеомоста "30 лет независимости Украины – какой опыт могут извлечь страны Ближнего зарубежья" в Москве:
- первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор ВОДОЛАЦКИЙ;
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем ПЫЛИН.