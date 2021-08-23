https://sputnik-georgia.ru/20210823/Videomost-30-let-nezavisimosti-Ukrainy---pryamaya-translyatsiya-252649614.html

Видеомост "30 лет независимости Украины" - трансляция завершена

Видеомост "30 лет независимости Украины" - трансляция завершена

Видеомост Москва – Ереван – Кишинев – Минск – Тбилиси на тему: "30 лет независимости Украины: какой опыт могут извлечь страны ближнего зарубежья". Смотрите... 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T12:00+0400

2021-08-23T12:00+0400

2021-08-23T13:24+0400

политика

в мире

видео

мультимедиа

украина

украина

политика

видеомост

экспертное мнение

экспертное мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/17/252649590_0:0:1273:720_1920x0_80_0_0_841496a23bb4ff8f0094602af8d738dd.jpg

Спикеры видеомоста "30 лет независимости Украины – какой опыт могут извлечь страны Ближнего зарубежья" в Москве:- первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор ВОДОЛАЦКИЙ;- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;- заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем ПЫЛИН.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Видеомост "30 лет независимости Украины" - прямая трансляция Видеомост Москва – Ереван – Кишинев – Минск – Тбилиси на тему: "30 лет независимости Украины: какой опыт могут извлечь страны ближнего зарубежья". Смотрите прямую трансляцию на сайте Спутник 2021-08-23T12:00+0400 true PT63M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, мультимедиа, украина, украина, политика, видеомост, экспертное мнение, экспертное мнение