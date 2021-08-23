https://sputnik-georgia.ru/20210823/Zelenskiy-nagradil-premera-Gruzii-ordenom-Za-zaslugi-252655187.html

Зеленский наградил премьера Грузии орденом "За заслуги"

Зеленский наградил премьера Грузии орденом "За заслуги"

Грузинская делегация во главе с премьером отправилась на Украину 21 августа, где провела переговоры по укреплению двустороннего сотрудничества 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T20:19+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом "За заслуги" первой степени, сообщает пресс-служба правительства Грузии.Аналогичные награды получили глава Евросовета Шарль Мишель, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, президенты Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Словакии, Финляндии и Эстонии, а также премьер-министры Румынии, Словакии и Хорватии.Грузинская делегация во главе с премьером отправилась на Украину 21 августа. Кроме встреч с первыми лицами Украины, Гарибашвили принял участие на саммите "Крымская платформа", где помимо него были представлены делегаты более 40 стран.На форуме обсудили вопрос "возвращения" контроля над Крымом.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210822/MID-Rossii-pozitsii-uchastnikov-Krymskoy-platformy-budut-zafiksirovany-252642368.html

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