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Как живут мигранты на белорусско-польской границе - фото
Как живут мигранты на белорусско-польской границе - фото
Несколько десятков нелегальных мигрантов оказались заблокированы на белорусско-польской границе. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки сложившейся ситуации 23.08.2021, Sputnik Грузия
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Польша, Латвия и Литва заявляют о наплыве мигрантов, нелегально пересекающих границу с Беларусью.Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее констатировал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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общество , мультимедиа, беларусь, польша, мигранты, новости в фотографиях

Как живут мигранты на белорусско-польской границе - фото

12:32 23.08.2021 (обновлено: 13:34 24.08.2021)
193
Несколько десятков нелегальных мигрантов оказались заблокированы на белорусско-польской границе. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки сложившейся ситуации
Польша, Латвия и Литва заявляют о наплыве мигрантов, нелегально пересекающих границу с Беларусью.
Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее констатировал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
© AFP / Wojtek RadwanskiСудьба группы из 32 мигрантов, застрявших в импровизированном лагере на границе между Беларусью и Польшей почти на две недели, вызвала жаркие споры в Польше
Судьба группы из 32 мигрантов, застрявших в импровизированном лагере на границе между Беларусью и Польшей почти на две недели, вызвала жаркие споры в Польше - Sputnik Грузия
1/10
© AFP / Wojtek Radwanski
Судьба группы из 32 мигрантов, застрявших в импровизированном лагере на границе между Беларусью и Польшей почти на две недели, вызвала жаркие споры в Польше
© AFP / Wojtek RadwanskiИх вынужденное нахождение между вооруженными белорусскими офицерами и польскими солдатами вызвало у многих возмущение
Их вынужденное нахождение между вооруженными белорусскими офицерами и польскими солдатами вызвало у многих возмущение - Sputnik Грузия
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© AFP / Wojtek Radwanski
Их вынужденное нахождение между вооруженными белорусскими офицерами и польскими солдатами вызвало у многих возмущение
© AFP / Wojtek RadwanskiПольскую армию привлекли к охране границы с Беларусью 18 августа
Польскую армию привлекли к охране границы с Беларусью 18 августа - Sputnik Грузия
3/10
© AFP / Wojtek Radwanski
Польскую армию привлекли к охране границы с Беларусью 18 августа
© AFP / Wojtek RadwanskiПо данным польских пограничников, только в августе этого года незаконно пересечь границу пытались 1935 человек
По данным польских пограничников, только в августе этого года незаконно пересечь границу пытались 1935 человек - Sputnik Грузия
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© AFP / Wojtek Radwanski
По данным польских пограничников, только в августе этого года незаконно пересечь границу пытались 1935 человек
© AFP / Wojtek RadwanskiПограничники с обеих сторон не разрешают им ничего передавать. В четверг правозащитникам удалось передать им немного еды и воды
Пограничники с обеих сторон не разрешают им ничего передавать. В четверг правозащитникам удалось передать им немного еды и воды - Sputnik Грузия
5/10
© AFP / Wojtek Radwanski
Пограничники с обеих сторон не разрешают им ничего передавать. В четверг правозащитникам удалось передать им немного еды и воды
© AFP / Wojtek RadwanskiС другой стороны свой кордон выстроили белорусские силовики. На некоторых из них удается рассмотреть знаки различия Государственного пограничного комитета
С другой стороны свой кордон выстроили белорусские силовики. На некоторых из них удается рассмотреть знаки различия Государственного пограничного комитета - Sputnik Грузия
6/10
© AFP / Wojtek Radwanski
С другой стороны свой кордон выстроили белорусские силовики. На некоторых из них удается рассмотреть знаки различия Государственного пограничного комитета
© AFP / Wojtek RadwanskiВсе находящиеся на границе мигранты - афганцы
Все находящиеся на границе мигранты - афганцы - Sputnik Грузия
7/10
© AFP / Wojtek Radwanski
Все находящиеся на границе мигранты - афганцы
© AP Photo / Mateusz WodzińskiБелорусские власти позволили вернуться в Беларусь женщинам и детям
Белорусские власти позволили вернуться в Беларусь женщинам и детям - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Mateusz Wodziński
Белорусские власти позволили вернуться в Беларусь женщинам и детям
© REUTERS / Grzegorz Dabrowski / Agencja GazetaВ ГПК Беларуси отметили, что беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь
В ГПК Беларуси отметили, что беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS / Grzegorz Dabrowski / Agencja Gazeta
В ГПК Беларуси отметили, что беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь
© AFP / Wojtek RadwanskiРанее сообщалось, что польская пограничная охрана планирует построить дополнительные ограждения на границе с Беларусью. Длина забора на участке, охраняемом Подляской пограничной службой, составит 50 км.
Ранее сообщалось, что польская пограничная охрана планирует построить дополнительные ограждения на границе с Беларусью. Длина забора на участке, охраняемом Подляской пограничной службой, составит 50 км. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP / Wojtek Radwanski
Ранее сообщалось, что польская пограничная охрана планирует построить дополнительные ограждения на границе с Беларусью. Длина забора на участке, охраняемом Подляской пограничной службой, составит 50 км.
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