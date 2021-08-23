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Как живут мигранты на белорусско-польской границе - фото

Как живут мигранты на белорусско-польской границе - фото

Несколько десятков нелегальных мигрантов оказались заблокированы на белорусско-польской границе. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки сложившейся ситуации 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T12:32+0400

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Польша, Латвия и Литва заявляют о наплыве мигрантов, нелегально пересекающих границу с Беларусью.Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее констатировал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

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общество , мультимедиа, беларусь, польша, мигранты, новости в фотографиях