https://sputnik-georgia.ru/20210824/Pervye-litsa-Gruzii-pozdravili-naselenie-strany-s-Dnem-Konstitutsii-252658418.html

Первые лица Грузии поздравили население страны с Днем Конституции

Первые лица Грузии поздравили население страны с Днем Конституции

Парламент независимой Грузии принял главный закон страны 24 августа 1995 года, в период президентства Эдуарда Шеварнадзе 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T11:54+0400

2021-08-24T11:54+0400

2021-08-24T12:32+0400

новости

грузия

общество

политика грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24177/35/241773515_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_e5b2e11895f51ac709226f8e753b05d2.jpg

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравили жителей Грузии с Днем Конституции.Парламент независимой Грузии принял главный закон страны 24 августа 1995 года, в период президентства Эдуарда Шеварнадзе."В этом году отмечается 100-летний юбилей первой Конституции нашей страны, которая и сегодня признана одной из прогрессивных Конституций по своим ценностям и выделяется даже среди основных законов современности", - сказала Зурабишвили.По словам президента, в основу главного закона страны, принятого в 1995 году, положено историко-правовое наследие Конституции Грузии 1921 года и традиции многовековой государственности грузинской нации.Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал Конституцию Грузии гарантией продолжения пути демократического развития страны, который народ избрал еще в 1921 году."24 августа 1995 года в стране был принят Основной закон, согласно которому мы строим государство, основанное на демократии, прогрессе и европейских ценностях, которое должно занять достойное место в общей европейской семье. Поздравляю сегодня каждого нашего гражданина и желаю нашей стране единства и прогресса", - заявил Гарибашвили.21 февраля 1921 года была принята Конституция Демократической республики Грузия – это одна из главных дат в истории грузинского конституционализма.Разработка Конституции началась после принятия "Акта о независимости Грузии" 26 мая 1918 года и продолжалась три года. В процессе был учтен опыт передовых демократических стран того времени, документ 1921 года считается достижением грузинского политического мышления.Наибольшее количество поправок было внесено в Конституцию Грузии во время президентства Михаила Саакашвили - с 2004 по 2012 год, в том числе и сокращение полномочий президента страны и усиление роли парламента.После прихода к власти в октябре 2012 года коалиции "Грузинская мечта" была принята обновленная редакция Конституции, согласно которой Грузия перешла на парламентскую модель, а президент Грузии уже стал символичной фигурой с ограниченными полномочиями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210810/Kak-my-govorim--evolyutsiya-gruzinskogo-yazyka-v-glazakh-ekspertov-252551794.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, общество , политика грузии