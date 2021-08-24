https://sputnik-georgia.ru/20210824/Pochemu-Den-znaniy-prazdnuetsya-1-sentyabrya-istoriya-prazdnika-252648746.html

Почему День знаний празднуется 1 сентября: история праздника

Почему День знаний празднуется 1 сентября: история праздника

День знаний, посвященный началу учебного года, - первый осенний праздник, который в России ежегодно празднуют 1 сентября 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T11:31+0400

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справки

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По традиции, в День знаний во всех российских школах проходят торжественные линейки - в праздник для первоклашек звучит торжественный первый звонок – символ начала нового этапа жизни – жизни школьника.Sputnik Грузия рассказывает историю праздника - почему День знаний празднуется 1 сентября.Почему День знаний празднуется 1 сентября?История праздника, как свидетельствуют многие источники, началась в 325-м в Никее. Римский император Константин Великий, определивший христианство основной религией, собрал тогда первый Вселенский собор, на котором было решено считать началом нового года 1 сентября.На Руси церковно-государственный праздник Новолетие стали отмечать только с 1 сентября 1492 года. В то время все школы были созданы при церкви, соответственно обучение в них начиналось с церковного нового года.Решением Петра Первого, с 1700 года новый год начали праздновать с 1 января - дата начала учебы осталась формально прежней, но могла варьироваться от конца августа до середины сентября.Точной даты начала учебного года до середины 30-х XX века не было и в СССР. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, "все дети в возрасте 8-10 лет должны были быть приняты в школу осенью".Единую дату начала учебного года советское правительство установило в 1935-м - датой начала нового учебного года для всех детей, согласно постановлению, было назначено 1 сентября. В документе также были определены конкретные даты окончания учебного года для учеников разных классов.Сам праздник – День знаний, появился лишь через 50 лет. У истоков зарождения Дня знаний стоял известный советский педагог Федор Брюховецкий, благодаря которому у школьников появился не только этот праздник, но и множество других школьных традиций, в том числе и последний звонок.Особое значение 1 сентября имеет для первоклашек, которые в этот день делают важный шаг – они переходят из беззаботного детства в период ответственной учебы.После того, как распался Советский Союз, в ряде стран День знаний, как и в России, остался государственным праздником. Его по-прежнему празднуют в Казахстане, Кыргызстане, Армении, Беларуси и других странах.В некоторых государствах, как, например, в Грузии, школьники учиться начинают во второй половине сентября.В ряде стран, ранее входивших в состав СССР, после его распада День знаний перестал существовать как праздник. Кто-то праздник заменил другим торжеством, а кто-то его отменил вовсе.Материал подготовлен на основе открытых источников

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