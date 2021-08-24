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В Грузии сделали более одного миллиона прививок против коронавируса

В Грузии сделали более одного миллиона прививок против коронавируса

Только за последние сутки прививку против коронавируса сделали 30 067 человек. Всего в Грузии проведено 1 010 096 прививок 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T11:44+0400

2021-08-24T11:44+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В Грузии процесс массовой вакцинации против коронавируса продолжается и к этому времени в стране сделано более одного миллиона прививок, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Только за последние сутки прививку против коронавируса сделали 30 067 человек. Всего в Грузии проведено 1 010 096 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 703 945 человек – это 24.6% взрослого населения страны. Двумя полными дозами вакцинирован 306 151 гражданин - 10.7% взрослого населения.В Грузии за последние сутки выявили 5 924 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 523 тысяч случаев инфицирования, более 458 тысяч выздоровели, 6 891 скончался.Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превзошли цифры второй волны. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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новости, грузия, общество , covid-19, вакцина, пандемия, коронавирус covid-2019, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году