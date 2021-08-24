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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210824/V-Gruzii-proveli-bolee-odnogo-milliona-privivok-protiv-koronavirusa-252658356.html
В Грузии сделали более одного миллиона прививок против коронавируса
В Грузии сделали более одного миллиона прививок против коронавируса
Только за последние сутки прививку против коронавируса сделали 30 067 человек. Всего в Грузии проведено 1 010 096 прививок 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T11:44+0400
2021-08-24T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В Грузии процесс массовой вакцинации против коронавируса продолжается и к этому времени в стране сделано более одного миллиона прививок, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Только за последние сутки прививку против коронавируса сделали 30 067 человек. Всего в Грузии проведено 1 010 096 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 703 945 человек – это 24.6% взрослого населения страны. Двумя полными дозами вакцинирован 306 151 гражданин - 10.7% взрослого населения.В Грузии за последние сутки выявили 5 924 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 523 тысяч случаев инфицирования, более 458 тысяч выздоровели, 6 891 скончался.Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превзошли цифры второй волны. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, грузия, общество , covid-19, вакцина, пандемия, коронавирус covid-2019, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

В Грузии сделали более одного миллиона прививок против коронавируса

11:44 24.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
689
© photo: Sputnik / Sergey BaroyanЭпидемия коронавируса - вакцинация в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© photo: Sputnik / Sergey Baroyan
Только за последние сутки прививку против коронавируса сделали 30 067 человек. Всего в Грузии проведено 1 010 096 прививок
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В Грузии процесс массовой вакцинации против коронавируса продолжается и к этому времени в стране сделано более одного миллиона прививок, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Только за последние сутки прививку против коронавируса сделали 30 067 человек. Всего в Грузии проведено 1 010 096 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 703 945 человек – это 24.6% взрослого населения страны. Двумя полными дозами вакцинирован 306 151 гражданин - 10.7% взрослого населения.
В Грузии за последние сутки выявили 5 924 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 523 тысяч случаев инфицирования, более 458 тысяч выздоровели, 6 891 скончался.
Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превзошли цифры второй волны. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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