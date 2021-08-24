https://sputnik-georgia.ru/20210824/V-Gruzii-proveli-bolee-odnogo-milliona-privivok-protiv-koronavirusa-252658356.html
В Грузии сделали более одного миллиона прививок против коронавируса
В Грузии сделали более одного миллиона прививок против коронавируса
Только за последние сутки прививку против коронавируса сделали 30 067 человек. Всего в Грузии проведено 1 010 096 прививок 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T11:44+0400
2021-08-24T11:44+0400
2021-08-24T16:43+0400
новости
грузия
общество
covid-19
вакцина
пандемия
коронавирус covid-2019
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
четвертая волна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/13/252624536_15:0:3656:2048_1920x0_80_0_0_0c3dad8074035aa1a3e43c62341968aa.jpg
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В Грузии процесс массовой вакцинации против коронавируса продолжается и к этому времени в стране сделано более одного миллиона прививок, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Только за последние сутки прививку против коронавируса сделали 30 067 человек. Всего в Грузии проведено 1 010 096 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 703 945 человек – это 24.6% взрослого населения страны. Двумя полными дозами вакцинирован 306 151 гражданин - 10.7% взрослого населения.В Грузии за последние сутки выявили 5 924 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 523 тысяч случаев инфицирования, более 458 тысяч выздоровели, 6 891 скончался.Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превзошли цифры второй волны. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/13/252624536_470:0:3201:2048_1920x0_80_0_0_5df2a8d63550df4291465f25032c422f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество , covid-19, вакцина, пандемия, коронавирус covid-2019, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
В Грузии сделали более одного миллиона прививок против коронавируса
11:44 24.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
Только за последние сутки прививку против коронавируса сделали 30 067 человек. Всего в Грузии проведено 1 010 096 прививок
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В Грузии процесс массовой вакцинации против коронавируса продолжается и к этому времени в стране сделано более одного миллиона прививок, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Только за последние сутки прививку против коронавируса сделали 30 067 человек. Всего в Грузии проведено 1 010 096 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 703 945 человек – это 24.6% взрослого населения страны. Двумя полными дозами вакцинирован 306 151 гражданин - 10.7% взрослого населения.
В Грузии за последние сутки выявили 5 924 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 523 тысяч случаев инфицирования, более 458 тысяч выздоровели, 6 891 скончался.
Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превзошли цифры второй волны. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале