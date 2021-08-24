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Выявлено антитело против всех штаммов коронавируса
Выявлено антитело против всех штаммов коронавируса
Среди уникальных свойств выявленного антитела оказалась высокая способность нейтрализации инфекции при низкой концентрации 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T07:32+0400
2021-08-24T14:08+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса, обнаружили ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).Согласно данным исследования, опубликованным на портале вуза, авторы работы изучили 43 образца и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. Затем девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах, после чего отобрали самые эффективные.Выяснилось, что SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса — "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота", — а также редкими мутациями. По словам ученых, SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной.Среди уникальных свойств выявленного антитела — высокая способность нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействие на все варианты возбудителя инфекции.Поскольку в будущем есть риск появления новых мутаций, необходимы эффективные нейтрализующие антитела, которые смогут поддерживать иммунитет организма как самостоятельно, так и в комбинации с терапией, подытожили исследователи.
https://sputnik-georgia.ru/20210812/Uchennye-proverili-effektivnost-raznykh-vaktsin-protiv-delta-shtamma-252565961.html
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ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, наука, новости, covid-19

Выявлено антитело против всех штаммов коронавируса

07:32 24.08.2021 (обновлено: 14:08 24.08.2021)
989
© AFP / KAREN DUCEYПандемия коронавируса - научные исследования крови и анализы
Пандемия коронавируса - научные исследования крови и анализы - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© AFP / KAREN DUCEY
Среди уникальных свойств выявленного антитела оказалась высокая способность нейтрализации инфекции при низкой концентрации
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса, обнаружили ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).
Согласно данным исследования, опубликованным на портале вуза, авторы работы изучили 43 образца и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. Затем девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах, после чего отобрали самые эффективные.
Пандемия коронавируса - научные исследования крови и анализы - Sputnik Грузия, 1920, 12.08.2021
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Выяснилось, что SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса — "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота", — а также редкими мутациями. По словам ученых, SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной.
Среди уникальных свойств выявленного антитела — высокая способность нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействие на все варианты возбудителя инфекции.
Поскольку в будущем есть риск появления новых мутаций, необходимы эффективные нейтрализующие антитела, которые смогут поддерживать иммунитет организма как самостоятельно, так и в комбинации с терапией, подытожили исследователи.
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