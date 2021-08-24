https://sputnik-georgia.ru/20210824/chast-zhiteley-tbilisi-ostalas-bez-gaza-iz-za-obrusheniya-dorogi-258561393.html
Часть жителей Тбилиси осталась без газа из-за обрушения дороги
Часть жителей Тбилиси осталась без газа из-за обрушения дороги
Газопровод не был поврежден, но, исходя из соображений безопасности, было принято решение о прекращении газоснабжения 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T19:08+0400
2021-08-24T19:08+0400
2021-08-24T19:42+0400
новости тбилиси сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251274778_0:9:1520:864_1920x0_80_0_0_0387e2209793b4251cbf59fcf0f20b58.png
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Около 130 семей остались без газа из-за обрушения части дороги в районе Ваке.По информации Первого канала, труба не была повреждена, но, исходя из мер безопасности, было принято решение о прекращении газоснабжения.Также на улице, где произошло обрушение, перекрыто движение автомобилей.Местные жители связывают случившееся со стройкой рядом с дорогой.Прибывший на место происшествия глава района Ваке Давид Квиникадзе пообещал разобраться с ситуацией и решить все вопросы со стройкой.По его словам, причиной обрушения действительно могла стать неосторожность строительства, но для окончательного заключения необходимо провести исследование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210407/Meriya-Tbilisi-poka-ne-vidit-neobkhodimosti-v-evakuatsii-naseleniya-iz-opolznevoy-zony-251395235.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_KA
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251274778_249:0:1401:864_1920x0_80_0_0_4a21040294359e120ba65bdec81e0ad0.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости тбилиси сегодня
Часть жителей Тбилиси осталась без газа из-за обрушения дороги
19:08 24.08.2021 (обновлено: 19:42 24.08.2021)
Газопровод не был поврежден, но, исходя из соображений безопасности, было принято решение о прекращении газоснабжения
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Около 130 семей остались без газа из-за обрушения части дороги в районе Ваке.
По информации Первого канала, труба не была повреждена, но, исходя из мер безопасности, было принято решение о прекращении газоснабжения.
Также на улице, где произошло обрушение, перекрыто движение автомобилей.
Местные жители связывают случившееся со стройкой рядом с дорогой.
Прибывший на место происшествия глава района Ваке Давид Квиникадзе пообещал разобраться с ситуацией и решить все вопросы со стройкой.
По его словам, причиной обрушения действительно могла стать неосторожность строительства, но для окончательного заключения необходимо провести исследование.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале