https://sputnik-georgia.ru/20210824/chast-zhiteley-tbilisi-ostalas-bez-gaza-iz-za-obrusheniya-dorogi-258561393.html

Часть жителей Тбилиси осталась без газа из-за обрушения дороги

Часть жителей Тбилиси осталась без газа из-за обрушения дороги

Газопровод не был поврежден, но, исходя из соображений безопасности, было принято решение о прекращении газоснабжения 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T19:08+0400

2021-08-24T19:08+0400

2021-08-24T19:42+0400

новости тбилиси сегодня

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Около 130 семей остались без газа из-за обрушения части дороги в районе Ваке.По информации Первого канала, труба не была повреждена, но, исходя из мер безопасности, было принято решение о прекращении газоснабжения.Также на улице, где произошло обрушение, перекрыто движение автомобилей.Местные жители связывают случившееся со стройкой рядом с дорогой.Прибывший на место происшествия глава района Ваке Давид Квиникадзе пообещал разобраться с ситуацией и решить все вопросы со стройкой.По его словам, причиной обрушения действительно могла стать неосторожность строительства, но для окончательного заключения необходимо провести исследование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210407/Meriya-Tbilisi-poka-ne-vidit-neobkhodimosti-v-evakuatsii-naseleniya-iz-opolznevoy-zony-251395235.html

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новости тбилиси сегодня