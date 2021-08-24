Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210824/chast-zhiteley-tbilisi-ostalas-bez-gaza-iz-za-obrusheniya-dorogi-258561393.html
Часть жителей Тбилиси осталась без газа из-за обрушения дороги
Часть жителей Тбилиси осталась без газа из-за обрушения дороги
Газопровод не был поврежден, но, исходя из соображений безопасности, было принято решение о прекращении газоснабжения 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T19:08+0400
2021-08-24T19:42+0400
новости тбилиси сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251274778_0:9:1520:864_1920x0_80_0_0_0387e2209793b4251cbf59fcf0f20b58.png
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Около 130 семей остались без газа из-за обрушения части дороги в районе Ваке.По информации Первого канала, труба не была повреждена, но, исходя из мер безопасности, было принято решение о прекращении газоснабжения.Также на улице, где произошло обрушение, перекрыто движение автомобилей.Местные жители связывают случившееся со стройкой рядом с дорогой.Прибывший на место происшествия глава района Ваке Давид Квиникадзе пообещал разобраться с ситуацией и решить все вопросы со стройкой.По его словам, причиной обрушения действительно могла стать неосторожность строительства, но для окончательного заключения необходимо провести исследование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210407/Meriya-Tbilisi-poka-ne-vidit-neobkhodimosti-v-evakuatsii-naseleniya-iz-opolznevoy-zony-251395235.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_KA
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251274778_249:0:1401:864_1920x0_80_0_0_4a21040294359e120ba65bdec81e0ad0.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости тбилиси сегодня

Часть жителей Тбилиси осталась без газа из-за обрушения дороги

19:08 24.08.2021 (обновлено: 19:42 24.08.2021)
712
© photo: Tbilisi City HallНа дороге Багеби-Цхнети возводится защитная стена
На дороге Багеби-Цхнети возводится защитная стена - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© photo: Tbilisi City Hall
Газопровод не был поврежден, но, исходя из соображений безопасности, было принято решение о прекращении газоснабжения
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Около 130 семей остались без газа из-за обрушения части дороги в районе Ваке.
По информации Первого канала, труба не была повреждена, но, исходя из мер безопасности, было принято решение о прекращении газоснабжения.
Также на улице, где произошло обрушение, перекрыто движение автомобилей.
Оползневая зона в столице Грузии в районе Сабуртало в поселке Вашлиджвари - Sputnik Грузия, 1920, 07.04.2021
Мэрия Тбилиси пока не видит необходимости в эвакуации населения из оползневой зоны
7 апреля, 14:46
488
Местные жители связывают случившееся со стройкой рядом с дорогой.
Прибывший на место происшествия глава района Ваке Давид Квиникадзе пообещал разобраться с ситуацией и решить все вопросы со стройкой.
По его словам, причиной обрушения действительно могла стать неосторожность строительства, но для окончательного заключения необходимо провести исследование.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
110001
COVID-19
Новости
Грузия
В мире
Туризм
Спорт
Мультимедиа
Аналитика
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:24Выборы в Грузии 2021: регистрацию прошли четыре кандидата в мэры Тбилиси
20:47Станет ли Грузия восточным Люксембургом и что напророчил астролог Цагарели?
19:58Названа дата введения запрета на эвакуацию из Кабула
19:36Инспекция труда закрыла 21 ресторан в Грузии из-за нарушения ограничений
19:08Часть жителей Тбилиси осталась без газа из-за обрушения дороги
17:21Перенесут ли выборы в Грузии? Ответ Минздрава
17:01В Грузии задержали членов ИГ* – раскрыты детали спецоперации в Панкиси
16:44В Грузии зафиксировано три анафилактических шока после вакцинации
16:28Один из лидеров оппозиции заявил о необходимости переноса выборов в Грузии
16:10Ученые из Италии предупредили о новой страшной пандемии в 2080 году
15:52Азербайджан и Турция помогают Грузии в пополнении запасов кислорода
15:41Матч Грузия-Косово в Батуми пройдет без зрителей
14:50Владельцы гостиниц проводят акцию в Аджарии
14:20О чем говорили премьер Грузии и президент Евросовета в Киеве
14:09Власти Грузии ограничили работу ресторанов
13:18Назван срок запуска "Северного потока – 2"
11:55Главное о COVID на 24 августа: в Грузии эпидположение не улучшается
11:54Первые лица Грузии поздравили население страны с Днем Конституции
11:44В Грузии сделали более одного миллиона прививок против коронавируса
11:39В Греции убили гражданку Грузии