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Девушка сняла забавное видео, как случайно "сломала" своего кота
Девушка сняла забавное видео, как случайно "сломала" своего кота
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 24.08.2021, Sputnik Грузия
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Кошки – очень странные существа, и они никогда не перестанут удивлять своим поведением и непонятными действиями.На кадрах видно, как девушка принимает ванну, а рядом с ней, на краю, сидит кот. Его хвост лежит на воде, но питомца это не смущает. Тогда вредная хозяйка решает полностью намочить кончик хвоста своего любимца и погружает его в воду. Все, кот сломан: пушистый спускается на пол с поднятым вверх хвостом, крутится вокруг себя, уставившись на него, теряет равновесие и вообще не понимает, что происходит.Смотрите на видео также:
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Девушка сняла забавное видео, как случайно "сломала" своего кота

13:53 24.08.2021
574
© photo: LADbible / FBДевушка сняла забавное видео, как случайно "сломала" своего кота
Девушка сняла забавное видео, как случайно сломала своего кота - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© photo: LADbible / FB
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру
Кошки – очень странные существа, и они никогда не перестанут удивлять своим поведением и непонятными действиями.
На кадрах видно, как девушка принимает ванну, а рядом с ней, на краю, сидит кот. Его хвост лежит на воде, но питомца это не смущает. Тогда вредная хозяйка решает полностью намочить кончик хвоста своего любимца и погружает его в воду. Все, кот сломан: пушистый спускается на пол с поднятым вверх хвостом, крутится вокруг себя, уставившись на него, теряет равновесие и вообще не понимает, что происходит.
Смотрите на видео также:
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