https://sputnik-georgia.ru/20210824/devushka-snyala-zabavnoe-video-kak-sluchayno-slomala-svoego-kota-258215476.html
Девушка сняла забавное видео, как случайно "сломала" своего кота
Девушка сняла забавное видео, как случайно "сломала" своего кота
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T13:53+0400
2021-08-24T13:53+0400
2021-08-24T13:53+0400
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Кошки – очень странные существа, и они никогда не перестанут удивлять своим поведением и непонятными действиями.На кадрах видно, как девушка принимает ванну, а рядом с ней, на краю, сидит кот. Его хвост лежит на воде, но питомца это не смущает. Тогда вредная хозяйка решает полностью намочить кончик хвоста своего любимца и погружает его в воду. Все, кот сломан: пушистый спускается на пол с поднятым вверх хвостом, крутится вокруг себя, уставившись на него, теряет равновесие и вообще не понимает, что происходит.Смотрите на видео также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Девушка сняла забавное видео, как случайно "сломала" своего кота
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру
Кошки – очень странные существа, и они никогда не перестанут удивлять своим поведением и непонятными действиями.
На кадрах видно, как девушка принимает ванну, а рядом с ней, на краю, сидит кот. Его хвост лежит на воде, но питомца это не смущает. Тогда вредная хозяйка решает полностью намочить кончик хвоста своего любимца и погружает его в воду. Все, кот сломан: пушистый спускается на пол с поднятым вверх хвостом, крутится вокруг себя, уставившись на него, теряет равновесие и вообще не понимает, что происходит.
Девушка показала доводящую до слез реакцию кошки на ее уход из дома