https://sputnik-georgia.ru/20210824/devushka-snyala-zabavnoe-video-kak-sluchayno-slomala-svoego-kota-258215476.html

Девушка сняла забавное видео, как случайно "сломала" своего кота

Девушка сняла забавное видео, как случайно "сломала" своего кота

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T13:53+0400

2021-08-24T13:53+0400

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Кошки – очень странные существа, и они никогда не перестанут удивлять своим поведением и непонятными действиями.На кадрах видно, как девушка принимает ванну, а рядом с ней, на краю, сидит кот. Его хвост лежит на воде, но питомца это не смущает. Тогда вредная хозяйка решает полностью намочить кончик хвоста своего любимца и погружает его в воду. Все, кот сломан: пушистый спускается на пол с поднятым вверх хвостом, крутится вокруг себя, уставившись на него, теряет равновесие и вообще не понимает, что происходит.Смотрите на видео также:

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео с животными, смешные видео, вирусные видео