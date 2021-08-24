https://sputnik-georgia.ru/20210824/eto-vopros-bezopasnosti-putin-o-razmeschenii-bezhentsev-iz-afganistana-258552029.html

Это вопрос безопасности: Путин о размещении беженцев из Афганистана

Это вопрос безопасности: Путин о размещении беженцев из Афганистана

Президент России Владимир Путин раскритиковал идею разместить в странах Центральной Азии беженцев из Афганистана до получения ими виз. Подробнее - смотрите в... 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T16:54+0400

2021-08-24T16:54+0400

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владимир путин

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Как отметил российский лидер, вопрос размещения беженцев из Афганистана имеет прямое отношение к безопасности граждан России. Несколько стран постсоветского пространства имеют общую границу с Афганистаном протяженностью более тысячи километров. По словам Путина, среди тысяч беженцев, направляющихся в страны ЦА, могут быть террористы, которые потом беспрепятственно смогут попасть в Россию.

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владимир путин, путин, афганистан, видео