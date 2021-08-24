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Это вопрос безопасности: Путин о размещении беженцев из Афганистана
Это вопрос безопасности: Путин о размещении беженцев из Афганистана
Президент России Владимир Путин раскритиковал идею разместить в странах Центральной Азии беженцев из Афганистана до получения ими виз. Подробнее - смотрите в... 24.08.2021, Sputnik Грузия
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Как отметил российский лидер, вопрос размещения беженцев из Афганистана имеет прямое отношение к безопасности граждан России. Несколько стран постсоветского пространства имеют общую границу с Афганистаном протяженностью более тысячи километров. По словам Путина, среди тысяч беженцев, направляющихся в страны ЦА, могут быть террористы, которые потом беспрепятственно смогут попасть в Россию.
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владимир путин, путин, афганистан, видео

Это вопрос безопасности: Путин о размещении беженцев из Афганистана

16:54 24.08.2021 (обновлено: 16:55 24.08.2021)
417
© video: Sputnik
Президент России Владимир Путин раскритиковал идею разместить в странах Центральной Азии беженцев из Афганистана до получения ими виз. Подробнее - смотрите в видео Sputnik
Как отметил российский лидер, вопрос размещения беженцев из Афганистана имеет прямое отношение к безопасности граждан России.
Несколько стран постсоветского пространства имеют общую границу с Афганистаном протяженностью более тысячи километров.
По словам Путина, среди тысяч беженцев, направляющихся в страны ЦА, могут быть террористы, которые потом беспрепятственно смогут попасть в Россию.
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