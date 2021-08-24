https://sputnik-georgia.ru/20210824/match-gruziya-kosovo-v-batumi-proydet-bez-zriteley-258304749.html

Матч Грузия-Косово в Батуми пройдет без зрителей

Матч Грузия-Косово в Батуми пройдет без зрителей

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Отборочный матч Грузия – Косово на стадионе Adjarabet Arena в Батуми пройдет без зрителей, заявил глава оперативного штаба... 24.08.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Отборочный матч Грузия – Косово на стадионе Adjarabet Arena в Батуми пройдет без зрителей, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.По его словам, это правило распространится и на другие международные спортивные мероприятия.Национальная команда Грузии, выступающая в отборочной группе "В" ЧМ 2022 по футболу, 2 сентября примет на своем поле Косово, 9 октября – Грецию, а 11 ноября – Швецию.Новый стадион в Батуми был открыт в прошлом году. Арена относится к IV категории УЕФА и вмещает 20 тысяч зрителей.В отборочном цикле к ЧМ-2022 в Катаре сборная Грузии уже провела три матча – уступила на выезде Швеции (0:1), проиграла в Тбилиси Испании (1:2) и сыграла вничью с Грецией на выезде (1:1). Оба мяча в составе грузинской команды забил Хвича Кварацхелия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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