https://sputnik-georgia.ru/20210824/nazvana-data-vizita-pashinyana-v-gruziyu-chto-zhdut-v-armenii-ot-poezdki-258566475.html

Названа дата визита Пашиняна в Грузию: что ждут в Армении от поездки

Названа дата визита Пашиняна в Грузию: что ждут в Армении от поездки

Глава правительства Армении Никол Пашинян отправится в Грузию с официальным визитом 8 сентября. Ереван намерен обсудить с Тбилиси ряд ключевых вопросов... 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T22:08+0400

2021-08-24T22:08+0400

2021-08-24T22:16+0400

грузино-армянские отношения

никол пашинян

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию станет первым официальным визитом после переизбрания на должность, пишет Sputnik Армения.Свой визит и сроки анонсировал сам Пашинян, представляя правительственную программу в Национальном собрании во вторник, 24 августа. Визит ожидаемый и вписывается в логику взаимодействия между дружескими странами. Еще в мае 2021 года Армению с официальным визитом посетил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, поэтому после внеочередных выборов ответный визит премьера Армении - в порядке вещей.Кроме того, между Ереваном и Тбилиси накопилось множество вопросов, которые должны быть обговорены, а позиции сверены. После войны в Карабахе и при имеющейся ситуации на границе Армении изменились реалии, регион. В обеих странах есть понимание необходимости обновления контактов и уточнения позиций по ряду вопросов.Кто войдет в состав делегации из Армении и почему?В настоящее время нет официальной повестки. Однако уже можно предположить, что в состав делегации из Армении войдут министр экономики Ваан Керобян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр территориального управления Гнел Саносян. Визит станет отчасти ознакомительным для новых глав ведомств - Саносяна и Мирзояна, кроме того, будут обсуждены вопросы по развитию отношений в сфере экономики, стороны обсудят вопросы логистики и возможную разблокировку в регионе и ее последствия.Среди чувствительных, но неизбежных тем - демаркация госграницы между двумя странами. По всей видимости этот вопрос будет затронут также на уровне глав правительств.Дело в том, что еще неделю назад Ереван обнародовал план действий на первые пять лет, в которых прописаны отношения с Тбилиси. В частности, Армения намерена продолжить обеспечивать развитие особенных и добрососедских отношений с Грузией, а улучшение коммуникационных связей с Тбилиси имеет стратегическое значение. Стороны планируют углубить сотрудничество в политической, экономической, коммуникационной, культурной, гуманитарной и туристической сфере.Кроме того, отдельным пунктом прописано, что армянское правительство поставило перед собой задачу демаркации госграниц с Грузией и считает это важным фактором для формирования стабильной атмосферы в регионе.О необходимости демаркации еще в марте 2019 года в ходе брифинга в Ереване заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Странам есть что предложить друг другу. Однако особая роль в этом вопросе отведена внешнеполитическому ведомству двух стран. Именно дипломатией и опираясь на многовековые дружеские отношения можно позитивно решить столь чувствительный для двух народов вопрос.Пашинян, анонсируя сегодня свой визит, особо подчеркнул заинтересованность премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в активизации армяно-грузинского сотрудничества, в особенности в сфере экономики.Расширение экономических контактов - одна из ключевых задач для лидеров двух стран. Грузия заинтересована в наращивании товарооборота, активизации торговли с Арменией. Еще в сентябре 2018 года тогдашний премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге с армянским коллегой в Ереване выступил с амбициозным предложением - довести товарооборот до 1 миллиарда долларов. При том, что товарооборот между Арменией и Грузией в 2020 году составил 129,7 миллиона долларов. Это на 12% меньше показателя предыдущего года - 150 миллионов долларов.С другой стороны, одной из топовых тем для обсуждения станет разблокирование транспортных коммуникаций в регионе и на этом фоне возросшая роль проекта "Персидский залив - Черное море". Кроме того, в центре внимания будет энергетика, ИТ, совместная борьба с пандемией.Что останется за кадром и сколько визитов былоВ целом взаимные визиты государственных деятелей - часть двусторонней повестки. Хотя отношения соседних государств и не характеризуются в их концепциях нацбезопасности как "стратегические", однако вполне соответствуют этому духу.Ереван уже дважды предлагал Тбилиси углубить отношения и довести их до уровня стратегических. Еще при бывшем премьер-министре Грузии Мамуке Бахтадзе между ним и Пашиняном был принят формат неформальных встреч, который по сути был первым шагом на указанном пути.По всей видимости уже в формате встречи "тет-а-тет" премьеры двух стран затронут и этот вопрос. О готовности Тбилиси углубить двусторонние отношения с Арменией в Ереване не раз заявляли и грузинские премьеры. Кроме того, лидеры должны договориться насчет кандидатур новых послов в двух странах. Отметим, что у обоих послов - Грузии в Армении Георгия Саганелидзе и Армении в Грузии Рубена Садояна, истекают сроки дипмиссии.Напомним, после "бархатной революции" этот визит Пашиняна в ранге премьера станет третьим официальным. Первый визит Пашиняна в Грузию состоялся в мае 2018 года. В сентябре того же года состоялся визит грузинской делегации во главе с тогдашним премьер-министром Мамукой Бахтадзе в Ереван. А в октябре 2019 года в Армению прибыла делегация во главе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.В 2020 году еще до начала пандемии в обеих странах с визитом отправился в соседнюю страну Пашинян. В мае 2021 года в Армению прибыл глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

https://sputnik-georgia.ru/20210813/Pashinyan-Armenii-vazhno-uglublenie-sotrudnichestva-s-Gruziey-252580327.html

https://sputnik-georgia.ru/20210621/Premer-Gruzii-pozdravil-s-pobedoy-Pashinyana-252086410.html

https://sputnik-georgia.ru/20210728/Most-druzhby-na-granitse-Gruzii-i-Armenii-252448067.html

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грузино-армянские отношения, никол пашинян