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https://sputnik-georgia.ru/20210824/o-chem-govorili-premer-gruzii-i-prezident-evrosoveta-v-kieve-258216828.html
О чем говорили премьер Грузии и президент Евросовета в Киеве
О чем говорили премьер Грузии и президент Евросовета в Киеве
Причина расторжения соглашения Шарля Мишеля правящей партией в том, что крупнейшая оппозиционная партия вообще не присоединилась к нему, заявил глава МИД 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T14:20+0400
2021-08-24T14:33+0400
ираклий гарибашвили
давид залкалиани
грузия - ес
грузия
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе неформальной встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве обсудил соглашение от 19 апреля и подтвердил приверженность Грузии реформам, изложенным в этом документе, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на брифинге во вторник.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 26 июля отказалась от условия назначения досрочных выборов и вышла из соглашения с оппозицией, оформленного при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля."Вчера премьер-министр провел очень теплую, дружескую встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в неформальной обстановке. Все основные направления, обозначенные в соглашении от 19 апреля, будут окончательно выполнены", - заявил Залкалиани.Глава МИД Грузии напомнил, что причина расторжения соглашения правящей партией в том, что важная сторона соглашения в лице оппозиционного "Единого национального движения" вообще не присоединилась к нему."Однако "Грузинская мечта" готова выполнять пункты соглашения, и эта готовность подкрепляется практическими шагами, которые заключаются в том, чтобы та же реформа правосудия, реформа избирательного законодательства, амнистия, перераспределение власти были выполнены. Реформы - это процесс, он не завершится за день или за неделю. Четко заявлена ​​готовность довести этот процесс до логического завершения", - заключил глава МИД.Соглашение между оппозицией и правящей партией для выхода из политического кризиса было подписано 19 апреля при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. Это соглашение свело на нет политический кризис в стране, длившийся с ноября 2020 года.Договор не подписали самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", а также "Лейбористская партия" и "Европейская Грузия". Несмотря на это, "Нацдвижение" вместе с шестью оппозиционными силами, подписавшими соглашение, вошло в парламент, однако кризис это не решило.В начале июля три оппозиционные фракции вновь перешли в режим бойкотирования заседаний парламента из-за событий 5 июля, когда противники ЛГБТ жестоко расправились с журналистами, а 11 июля избитого оператора "ТВ Пирвели" нашли мертвым в своей квартире.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210808/Prezident-Gruzii-otkaz-ot-soglasheniya-Mishelya-iz-za-destruktivnoy-sily---oshibka-252531982.html
https://sputnik-georgia.ru/20210730/Gruzinskaya-mechta-ispugalas--Gakhariya-ob-annulirovanii-soglasheniya-Sharlya-Mishelya--252463592.html
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ираклий гарибашвили, давид залкалиани, грузия - ес, грузия

О чем говорили премьер Грузии и президент Евросовета в Киеве

14:20 24.08.2021 (обновлено: 14:33 24.08.2021)
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© photo: press-service of the Government of GeorgiaШарль Мишель и Ираклий Гарибашвили на встрече в столице Грузии, архивное фото
Шарль Мишель и Ираклий Гарибашвили на встрече в столице Грузии, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© photo: press-service of the Government of Georgia
Причина расторжения соглашения Шарля Мишеля правящей партией в том, что крупнейшая оппозиционная партия вообще не присоединилась к нему, заявил глава МИД
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе неформальной встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве обсудил соглашение от 19 апреля и подтвердил приверженность Грузии реформам, изложенным в этом документе, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на брифинге во вторник.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 26 июля отказалась от условия назначения досрочных выборов и вышла из соглашения с оппозицией, оформленного при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.
"Вчера премьер-министр провел очень теплую, дружескую встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в неформальной обстановке. Все основные направления, обозначенные в соглашении от 19 апреля, будут окончательно выполнены", - заявил Залкалиани.
Глава МИД Грузии напомнил, что причина расторжения соглашения правящей партией в том, что важная сторона соглашения в лице оппозиционного "Единого национального движения" вообще не присоединилась к нему.
სალომე ზურაბიშვილი და შარლ მიშელი - Sputnik Грузия, 1920, 08.08.2021
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Президент Грузии: отказ от соглашения Мишеля из-за деструктивной силы - ошибка
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"Однако "Грузинская мечта" готова выполнять пункты соглашения, и эта готовность подкрепляется практическими шагами, которые заключаются в том, чтобы та же реформа правосудия, реформа избирательного законодательства, амнистия, перераспределение власти были выполнены. Реформы - это процесс, он не завершится за день или за неделю. Четко заявлена ​​готовность довести этот процесс до логического завершения", - заключил глава МИД.
Соглашение между оппозицией и правящей партией для выхода из политического кризиса было подписано 19 апреля при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. Это соглашение свело на нет политический кризис в стране, длившийся с ноября 2020 года.
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Договор не подписали самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", а также "Лейбористская партия" и "Европейская Грузия". Несмотря на это, "Нацдвижение" вместе с шестью оппозиционными силами, подписавшими соглашение, вошло в парламент, однако кризис это не решило.
В начале июля три оппозиционные фракции вновь перешли в режим бойкотирования заседаний парламента из-за событий 5 июля, когда противники ЛГБТ жестоко расправились с журналистами, а 11 июля избитого оператора "ТВ Пирвели" нашли мертвым в своей квартире.
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