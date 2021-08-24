https://sputnik-georgia.ru/20210824/o-chem-govorili-premer-gruzii-i-prezident-evrosoveta-v-kieve-258216828.html

О чем говорили премьер Грузии и президент Евросовета в Киеве

О чем говорили премьер Грузии и президент Евросовета в Киеве

Причина расторжения соглашения Шарля Мишеля правящей партией в том, что крупнейшая оппозиционная партия вообще не присоединилась к нему, заявил глава МИД 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T14:20+0400

2021-08-24T14:20+0400

2021-08-24T14:33+0400

ираклий гарибашвили

давид залкалиани

грузия - ес

грузия

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе неформальной встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве обсудил соглашение от 19 апреля и подтвердил приверженность Грузии реформам, изложенным в этом документе, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на брифинге во вторник.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 26 июля отказалась от условия назначения досрочных выборов и вышла из соглашения с оппозицией, оформленного при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля."Вчера премьер-министр провел очень теплую, дружескую встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в неформальной обстановке. Все основные направления, обозначенные в соглашении от 19 апреля, будут окончательно выполнены", - заявил Залкалиани.Глава МИД Грузии напомнил, что причина расторжения соглашения правящей партией в том, что важная сторона соглашения в лице оппозиционного "Единого национального движения" вообще не присоединилась к нему."Однако "Грузинская мечта" готова выполнять пункты соглашения, и эта готовность подкрепляется практическими шагами, которые заключаются в том, чтобы та же реформа правосудия, реформа избирательного законодательства, амнистия, перераспределение власти были выполнены. Реформы - это процесс, он не завершится за день или за неделю. Четко заявлена ​​готовность довести этот процесс до логического завершения", - заключил глава МИД.Соглашение между оппозицией и правящей партией для выхода из политического кризиса было подписано 19 апреля при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. Это соглашение свело на нет политический кризис в стране, длившийся с ноября 2020 года.Договор не подписали самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", а также "Лейбористская партия" и "Европейская Грузия". Несмотря на это, "Нацдвижение" вместе с шестью оппозиционными силами, подписавшими соглашение, вошло в парламент, однако кризис это не решило.В начале июля три оппозиционные фракции вновь перешли в режим бойкотирования заседаний парламента из-за событий 5 июля, когда противники ЛГБТ жестоко расправились с журналистами, а 11 июля избитого оператора "ТВ Пирвели" нашли мертвым в своей квартире.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210808/Prezident-Gruzii-otkaz-ot-soglasheniya-Mishelya-iz-za-destruktivnoy-sily---oshibka-252531982.html

https://sputnik-georgia.ru/20210730/Gruzinskaya-mechta-ispugalas--Gakhariya-ob-annulirovanii-soglasheniya-Sharlya-Mishelya--252463592.html

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ираклий гарибашвили, давид залкалиани, грузия - ес, грузия